日経225先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1120円安の3万4800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
45029.83円 ボリンジャーバンド3σ
43234.29円 ボリンジャーバンド2σ
41438.74円 ボリンジャーバンド1σ
39643.20円 25日移動平均
38904.00円 75日移動平均
38820.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38420.00円 一目均衡表・基準線
38255.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37847.66円 ボリンジャーバンド-1σ
37278.00円 5日移動平均
37010.00円 一目均衡表・転換線
36850.95円 200日移動平均
36052.11円 ボリンジャーバンド2σ
34800.00円 3日夜間取引終値
34256.57円 ボリンジャーバンド3σ
241.10円 2日日経平均株価現物終値
株探ニュース
45029.83円 ボリンジャーバンド3σ
43234.29円 ボリンジャーバンド2σ
41438.74円 ボリンジャーバンド1σ
39643.20円 25日移動平均
38904.00円 75日移動平均
38820.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38420.00円 一目均衡表・基準線
38255.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37847.66円 ボリンジャーバンド-1σ
37278.00円 5日移動平均
37010.00円 一目均衡表・転換線
36850.95円 200日移動平均
36052.11円 ボリンジャーバンド2σ
34800.00円 3日夜間取引終値
34256.57円 ボリンジャーバンド3σ
241.10円 2日日経平均株価現物終値
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