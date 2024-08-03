　3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1120円安の3万4800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

45029.83円　　ボリンジャーバンド3σ
43234.29円　　ボリンジャーバンド2σ
41438.74円　　ボリンジャーバンド1σ
39643.20円　　25日移動平均
38904.00円　　75日移動平均
38820.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38420.00円　　一目均衡表・基準線
38255.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37847.66円　　ボリンジャーバンド-1σ
37278.00円　　5日移動平均
37010.00円　　一目均衡表・転換線
36850.95円　　200日移動平均
36052.11円　　ボリンジャーバンド2σ
34800.00円　　3日夜間取引終値
34256.57円　　ボリンジャーバンド3σ
241.10円　　2日日経平均株価現物終値


株探ニュース