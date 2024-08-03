¡Ú½ÀÆ»¡Û¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ï½ÀÆ»¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤À¤±¤Ï¹â¤¤¤Ê¡×ÀÆÆ£Î©¤Î²¸»Õ¤¬´¶¤¸¤¿¡¢¿Î¤µ¤ó¤Î¡È°ä»º¡É¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
¡¡¡þ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂè8Æü¡¡½ÀÆ»¡Ê2024Ç¯8·î2Æü¡¡¥·¥ã¥ó¥É¥Þ¥ë¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÃË»Ò100¥¥íÄ¶µé¤Ç½é½Ð¾ì¤ÎÀÆÆ£Î©¡Ê22¡áJES¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬5°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£84Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢88Ç¯¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤ÎÆ±95¥¥íÄ¶µé¤òÏ¢ÇÆ¤·¡¢15Ç¯1·î¤ËÃÀ´É¤¬¤ó¤Î¤¿¤á54ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¡¦¿Î¤µ¤ó¤Î¹ñ»Î´Ü¹â»þÂå½ªÈ×¤Î²¸»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢Î©¤â3Ç¯´Ö»ØÆ³¤·¤¿¤Î¤¬¡¢´äÞ¼¸ø°ì»á¡Ê69¡¢¸½¹ñ»Î´ÜÃæ¹â¹»Ä¹¡Ë¤À¡£
¡¡À¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤«¤é¤ÎÎ©¤òÃÎ¤ê¡¢¹â¹»3Ç¯´Ö¤ÏÄ¾ÀÜ»ØÆ³¡¢¤½¤Î¸å¤âÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿´äÞ¼»á¤Ï¡¢¿Î¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Î14Ç¯Ëö¡¢¡ÖÎ©¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀÆÆ£¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1¿ÍÁ°¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»ÈÌ¿´¶¤ËÇ³¤¨¤Æ¡¢»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Î¤µ¤ó¤«¤é±ÑºÍ¶µ°é¤ò»Ü¤µ¤ì¤¿Î©¤Ë¡¢¤¢¤ë»þ¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ï½ÀÆ»¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤À¤±¤Ï¹â¤¤¤Ê¡×¤È¤Û¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÁÈ¤ß¼ê¡¢Î©¤Áµ»¡¢¿²µ»¤Ê¤Éµ»½Ñ»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£Îã¤¨¤ì¤Ð¹â¹»Â´¶È¤Þ¤Ç¤Î¶µ²Ê½ñ¤ò¡¢¾®³Ø¹»¤Ç³Ø¤Ó½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃÎ¼±¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£Éã»Ò¤Î¹â¹»»þÂå¤òÈæ¤Ù¡¢¡Öµ»¤ÏÎ©¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡04Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ÎÎëÌÚ·Ë¼£¡¢08Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÎÀÐ°æ·Å¤È¡¢2¿Í¤Î¸ÞÎØºÇ½ÅÎÌµé²¦¼Ô¤â°é¤Æ¤¿´äÞ¼»á¡£3¿Í¤ÎÈæ³Ó¤ËÏÃÂê¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·Ë¼£¤Û¤É¤Î¥»¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀÐ°æ¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Î©¤Ï½À¤é¤«¤¯¤ÆÎÏ¶¯¤¤¡£¤½¤³¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¸¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£ÀË¤·¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÏÎëÌÚ¡¢ÀÐ°æ¤¬Âç³Ø4Ç¯´Ö¤Ç¿Î¤µ¤ó¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Î©¤Ë¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡£¡Ö°ìÄê´ü´Ö¤Ï¡Èµ´¡É¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£Î©¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÁáÀ¤¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ï¥ä¥ó¥Á¥ã¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢³Ø¹»À¸³è¤ÇÄ´»Ò¤Ë¾è¤ì¤Ð¡ÖÅ°ÄìÅª¤Ë¼¸¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç3Ç¯´Ö¤Ç°ìÅÙ¤â¹ÖÆ»´ÛÇÕ¤ò¾¡¤Æ¤º¡¢¡Ö²¸ÊÖ¤·¤Î¤¿¤á¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Ü¤«¤Ü¤«¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ò²¥¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡×¤ÈÊó²¸¤ÎÀº¿À¤Ë¤Ï´¶¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö´°À®ÅÙ¤ÏÀµÄ¾¡¢Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ï¤¢¤È1¡¢2Ç¯¤Ï¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ó¤À½é¤Î¸ÞÎØ¤Ï¡¢¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿Î©¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿Î¤µ¤ó¡ÈºÇ¸å¤ÎÄï»Ò¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¸ÞÎØºÇ½ÅÎÌµé²¦¼Ô¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£