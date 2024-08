珍しいフレンチクルーラー専門店！ 一本勝負でこだわり抜いた、極上の味（東京・代々木公園）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・代々木公園そばにオープンしたドーナツ店。厳選した国産素材を使用するフレンチクルーラーの専門店です。ふだんのおやつや手土産にどうぞ!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

FRECKLE donuts(東京・代々木公園)

写真:お店から

2024年7月18日、東京メトロ千代田線・代々木公園駅1番出口から徒歩約1分のところにオープンした「FRECKLE donuts(フレクルドーナツ)」は、厳選した国産素材を使用したフレンチクルーラーの専門店です。

運営するのは、代々⽊上原や⾃由が丘で人気のビストロ「SARU」や尾山台の「COZARU」を展開する株式会社Root。

出典:Snowflake29649さん

入り口でお店の看板キャラクター「フレクルくん」がお出迎え。

店名に使われている「FRECKLE(フレクル)」は、英語で「そばかす」という意味です。そばかすを隠したがる人もいるかもしれませんが、そばかすもその人の個性で、魅力。そんな魅力に気づき、面白がっていたい、という思いを込めて「FRECKLE donuts」と名付けたそうです。「フレクルドーナツ」の作るドーナツの表面にはそばかすのようなチャーミングな模様が。

写真:お店から

シェフパティシエを務める⻄⼭⽣恵氏は、辻調理師専⾨学校を卒業後、都内パティスリーやレストランで経験を積み、株式会社Rootに⼊社。自社が運営する各レストランにて、幅広いジャンルのデザート開発を担当しています。

写真:お店から

ドーナツの材料には、選りすぐりの国産食材を選定。小麦は、北海道・十勝芽室の尾藤農産から。 全粒粉の「キタノカオリ」と、十勝産のブレンド小麦「十勝のかおり」を混ぜ合わせて生地を作ります。この配合バランスこそ、“ふわもちエアリー食感”の秘密。また、広大な大地でたくさんの太陽の光を浴びて育った小麦には、力強い風味と香りがあります。

写真:お店から

卵は神奈川県相模原市で生産されている「昔の味たまご」。多くのシェフが支持するこちらの卵は、火が入ったときの黄身の味わい深さが魅力です。遺伝子組み換えでない穀類を食べ、天然の地下水を飲んで、健康的に育った親鶏が育む卵は、くさみがなく味が濃くて旨みもたっぷり。 生地やカスタードに濃厚な卵のコクを加えてくれます。

写真:お店から

イチ押しは店名を冠した「フレクルドーナツ」(356円)。⼝に広がる卵と⼩⻨の味わい、やみつきになる軽めの⾷感、そして⾷べ飽きないサイズ感が特徴です。

メニューには「プレーン」(324円)や「煎茶」(378円)などレギュラーメニューが6種類と、季節の限定メニュー1種類が並びます。

写真:お店から

お店のイメージカラー、黄色のボックスに入ったドーナツはビジュアルも可愛くて手土産にも喜ばれそう。イートインスペースはないので、お天気のいい日はドリンクと一緒にテイクアウトして、近くの代々木公園でいただくのはいかがでしょう。

写真:お店から

一口食べるごとに、口内いっぱいに幸せが満ちていく絶品フレンチクルーラー。こだわりの素材を使って、一つひとつ丁寧に手作業で作られた味わいは、一度食べる価値あり!です。

食べログレビュアーのコメント

出典:miel_0さん

『フレンチクルーラーは外はサクサク中はふわふわしっとり。

もっちりエアリーな食感がとてもおいしかったです。

卵や小麦粉など素材にこだわってるところも

いいなと思いました』(miel_0さん)

出典:Snowflake29649さん

『シュー生地をサクッと揚げた軽く、卵がしっかり味わえる感じ。

代表格のフレクルドーナツとプレーンを購入、ちょっと甘いけど、ご褒美おやつです!ご馳走様でした!』(Snowflake29649さん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆FRECKLE donuts住所 : 東京都渋谷区富ケ谷1-51-6TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:斎藤亜希

