¶õÁ°Àä¸å¤Î·ÐºÑ´íµ¡¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¡Ä¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ï¡Ö²õÌÇ¡×¤·¤¿
¥Ò¥È¥é¡¼¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÂç½°¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤ÆÆÈºÛ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£°Â³Ú»à»¦³²¤ä¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡£¥Ê¥ÁÂÎÀ©¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëË½ÎÏÅª¤ÊÀìÀ©Åý¼£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤ò¼õ±×¼Ô¡¦Ã´¤¤¼ê¤È¤¹¤ë¡Ö¹ç°ÕÆÈºÛ¡×¤ò¤á¤¶¤·¤¿¡£ºÇ¿·¸¦µæ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡¢Ì¤Á½Í¤Î°Ì´¤Î»þÂå¤òÉÁ¤¯¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢ÀÐÅÄ Í¦¼£¡Ø¥Ò¥È¥é¡¼¤È¥Ê¥Á¡¦¥É¥¤¥Ä¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤òÈ´¿è¡¢ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
5 ¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ø¡¡±¦Íã¤ÎÁã·¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó
°ì¶åÆóÆóÇ¯¡¢»°»°ºÐ¤Î¥Ò¥È¥é¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤«¤é¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î²¦¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Ò¥È¥é¡¼¤ÎÊÛÏÀ¤ÎºÍ¡¢Í·ÁÌµ·Á¤Î·³¤Î»Ù±ç¡¢¥Ê¥ÁÅÞ¤ÎÀëÅÁ³èÆ°¤Î¤¦¤Þ¤µ¤¬¹×¸¥¤·¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î½£¤Ç¥Ê¥ÁÅÞ¤Ï³èÆ°¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó½£¤Ë¤Ï¥Ê¥ÁÅÞ¤Î¤è¤¦¤ÊµÞ¿Ê±¦Íã¤ò¼õ¤±ÍÆ¤ì¤ëÅÚ¾í¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Í³¤Ê³èÆ°¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ëÇÀÌ±¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¿®¶Ä¤Î¸ü¤¤ÊÝ¼éÅª¤ÊÅÚÃÏÊÁ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë³×Ì¿ÁûÍð¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¸¤¿º¸¤Ø¤ÎµÞÅ¾´¹¡Ê¥¢¥¤¥¹¥Ê¡¼³×Ì¿À¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¡¢¥ì¡¼¥ÆÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â¡Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ÃØ³¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¸Íã³×Ì¿ÀªÎÏ¤¬°ìÁÝ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï±¦¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¿¶Éý¤ò¤È¤â¤Ê¤¦ÍÉ¤êÌá¤·¤¬µ¯¤¤¿¡£
°ì¶åÆó¡»Ç¯»°·î¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Çµì·³¾Ê¼¤Î°ìÉô¤¬¥ô¥¡¥¤¥Þ¥ë¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÅÝ²õ¤È·³ÉôÆÈºÛ¤òµá¤á¤Æµ¯¤³¤·¤¿¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¡Ê¼óËÅ¼ÔÆóÌ¾¤ÎÌ¾¤ò¤È¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥×=¥ê¥å¥È¥ô¥£¥Ã¥Ä°ìÙä¡¢ÄÌ¾Î¥«¥Ã¥×°ìÙä¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ë¤¬Á´¹ñ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Î¥¼¥Í¥¹¥È¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼ÇÉ¤Î»ÄÅÞ¤¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤³¤Îº®Íð¤Î¤Ê¤«¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó½£¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÊÝ¼éÇÉ¤ÎÂçÊª¡¢¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥«¡¼¥ë¡Ê°ìÈ¬Ï»Æó¡Á°ì¶å»°»Í¡Ë¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÂÐ·è»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
°ì¶åÆó°ìÇ¯¤«¤éÍâÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Â¢Áê¤Î¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ä¥Ù¥ë¥¬¡¼¡Ê°ìÈ¬¼·¸Þ¡Á°ì¶åÆó°ì¡Ë¡¢³°Áê¤Ç¥æ¥À¥ä¿Í¤Î¥ô¥¡¥ë¥¿¡¼¡¦¥é¡¼¥Æ¥Ê¥¦¡Ê°ìÈ¬Ï»¼·¡Á°ì¶åÆóÆó¡Ë¤é¥ô¥¡¥¤¥Þ¥ë¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÍ×¿Í¤¬¼¡¡¹¤È±¦Íã¤Î¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¡ÖÅ¨¤Ï±¦Íã¤Ë¤¢¤ê¡×¤È¶«¤Ö¶¦ÏÂ¹ñ¼óÁê¤Î»Ø¼¨¤Ç¡¢²á·ã¤ÊÈ¿ÂÎÀ©ÀªÎÏ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¶¦ÏÂ¹ñËÉ±ÒË¡¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
¤À¤¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó½£À¯ÉÜ¤Ï¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤ò½£¸¢¸Â¤Ø¤Î¿¯³²¤ÈÂª¤¨¡¢¼«½£¤Ç¤ÎÅ¬ÍÑ¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£¥Ê¥ÁÅÞ¤¬È¯Å¸¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ã¤¿¡£
ÆóÆóÇ¯°ì¡»·î¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¹ñÌ±¥Õ¥¡¥·¥¹¥ÈÅÞ¤¬·èµ¯¤·¤¿¡£ÅÞ¼ó¥à¥Ã¥½¥ê¡¼¥Ë¤ÏÀ¯¸¢Ã¥¼è¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÅÞ¤ÎÉðÁõÉôÂâ¡Ö¹õ¥·¥ã¥ÄÂâ¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö¥í¡¼¥Þ¿Ê·³¡×¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï¿Ê·³¤òÁË¤à¤¿¤á¹ñ²¦¤Ë²ü¸·Îá¤ÎÈ¯Îá¤òÍ×µá¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ²¦¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¤·¤Æ¥à¥Ã¥½¥ê¡¼¥Ë¤ËÁÈ³ÕÌ¿Îá¤ò²¼¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥·¥¹¥ÈÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ò¥È¥é¡¼¤Ï¤³¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÇÆ±ÍÍ¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍâÇ¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
°ì¶åÆó»°Ç¯¤Î´íµ¡
°ì¶åÆó»°Ç¯¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹·³¤È¥Ù¥ë¥®¡¼·³¤Ë¤è¤ë¥ë¡¼¥ëÀêÎÎ¤ÇËë¤¬³«¤¤¤¿¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¿ï°ì¤Î¹©¶ÈÃÏÂÓ¤À¡£¥É¥¤¥Ä¤¬Çå½þ»ÙÊ§¤¤Í×µá¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Î¾¹ñ¤¬¸½Êª¼è¤êÎ©¤Æ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥ô¥¡¥¤¥Þ¥ë¶¦ÏÂ¹ñÈ¯Â°ÊÍè¡¢ºÇÂç¤Î´íµ¡¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥ô¥£¥ë¥Ø¥ë¥à¡¦¥¯¡¼¥Î¼óÁê¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤ò¶Ø¤¸¡¢ÀêÎÎ·³¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀï½Ñ¤Ï¡¢¡Ö¾Ã¶ËÅªÄñ¹³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£·ÐºÑ¤ÏËãáã¤·¤¿¤¬¡¢¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï»æÊ¾¤ÎÁýºþ¤Ç´íµ¡¤ò¾è¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢¶õÁ°¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬µ¯¤¤¿¡£¥Þ¥ë¥¯¤Ï°ì¥É¥ë¡á»ÍÃûÆó¡»¡»¡»²¯¥Þ¥ë¥¯¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£Ãæ¾®´ë¶È¤ä¾®Çä¤ê¾¦Å¹¤ÎÅÝ»º¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÃùÃß¤äÇ¯¶â¤òÅö¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤ÏÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡£
³°¹ñ·³¤ÎÀêÎÎ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ÎÀ¤ÏÀ¤Ï·ã¹·¤·¤¿¡£ÀêÎÎ¤«¤é»Í¥õ·î¸å¤Î¸Þ·î¡¢¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î°Õ¸þ¤ËµÕ¤é¤Ã¤ÆÉðÁõÆ®Áè¤ò»î¤ß¤¿¼ã¼Ô¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥·¥å¥é¥²¡¼¥¿¡¼¡Ê°ìÈ¬¶å»Í¡Á°ì¶åÆó»°¡Ë¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹·³¤Î·³Ë¡²ñµÄ¤Ë¤«¤±¤é¤ì½è·º¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¹â¤Þ¤ëÅÜ¤ê¤Ï¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥å¥é¥²¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ê¥ÁÅÞ¤Îµ¶ÁõÁÈ¿¥¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¥Ê¥ÁÅÞ¤ÏÅö»þ¡¢¥×¥í¥¤¥»¥ó½£¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ò¥È¥é¡¼¤Ï¤³¤Î¿ÍÊª¤òÌ±Â²¤ÎÂçµÁ¤ËÚÍ¡Ú¤¿¤ª¡Û¤ì¤¿±ÑÍº¤È¤·¤Æ¿ò·É¤·¡¢¥·¥å¥é¥²¡¼¥¿¡¼¤ò¸«»¦¤·¤Ë¤·¤¿¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ¤òÃÇºá¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¥¯¡¼¥Î¼óÁê¤ÏÂà¿Ø¤·¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¼óÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥·¥å¥È¥ì¡¼¥¼¥Þ¥ó¡Ê°ìÈ¬¼·È¬¡Á°ì¶åÆó¶å¡Ë¤Ï¡Ö¾Ã¶ËÅªÄñ¹³¡×¤ÎÃæ»ß¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï±¦Íã¤ò²×Î©¤¿¤»¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯Ìî¡Ú¤ä¡Û¤Ë²¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ò²ñÌ±¼çÅÞ¤¬À¯¸¢¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢²Ð¤ËÌý¤òÃí¤¤¤À¡£°ìÊý¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ï¡¢¥¶¥¯¥»¥ó¤È¥Æ¥å¡¼¥ê¥ó¥²¥ó¤ÎÆó¤Ä¤Î½£¤ÇÀ¯ÉÜ¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢Ï«Æ¯¼ÔÀ¯ÉÜ¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÈÂÐ·è¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ì¤Á½Í¤Îº®Íð¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ô¥¡¥¤¥Þ¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Î¿®ÍÑ¤ò¼º¤¤¡¢Â¸Ë´¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£·³¤È±¦Íã¤Î´Ö¤Ç¡¢ÉðÎÏ¤Ç¹ñ²ÈÅ¾Ê¤¤ò¿Þ¤ê¡¢µÄ²ñ¤ÈÀ¯ÉÜ¤òÇÑ¤·¤Æ·³ÉôÆÈºÛ¤ò¼ùÎ©¤¹¤ëÆ°¤¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤À¡£
±¦Íã¤Î²ç¾ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó½£¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥å¥ó¥Ò¥§¥ó¤ÇµóÊ¼¤·¤Æ¼óÅÔ¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ø¹¶¤á¾å¤ë¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥ó¿Ê·³¡×¤Î·×²è¤¬¸½¼ÂÌ£¤ò¤â¤Ã¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î·×²è¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ò¥É¥¤¥Ä¡Ê¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤«¤éÊ¬Î¥¡¦ÆÈÎ©¤µ¤»¡¢¥ô¥£¥Ã¥Æ¥ë¥¹¥Ð¥Ã¥Ï²¦²È¤ÎºÆ¶½¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÊÝ¼éÇÉ¤«¤é¡¢Ê¬Î¥¼çµÁ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥Ò¥È¥é¡¼¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê±¦ÍãÄ¬Î®¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢Àè¤Î¥«¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥ë¤Ï¡¢¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î½£¤Ø¤ÎÀ¯¼£²ðÆþ¤Ë¹³µÄ¤·¤Æ¤¹¤Ç¤Ë½£¼óÁê¤ò¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÏ¢ºÜµ»ö¡ãÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÆÈºÛ¼Ô¡Ö¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥È¥é¡¼¡×¡Ä¡Ö¿ÍÎà»Ë¾åºÇ°¤Î¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¡×¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃË¤Î¼ã¤«¤ê¤·Æü¡¹¡ä¤â¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÆÈºÛ¼Ô¡Ö¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥È¥é¡¼¡×¡Ä¡Ö¿ÍÎà»Ë¾åºÇ°¤Î¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¡×¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃË¤Î¼ã¤«¤ê¤·Æü¡¹