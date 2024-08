7月5日(金)より放送がスタート、ワーナー ブラザース ジャパンがプロデュースするTVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』より、Episode 6のあらすじ&場面カットが公開された。また、オリジナルサウンドトラックのデジタル配信がスタートした。TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』は、DCコミックス原作の人気IP『スーサイド・スクワッド』を、『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズなどを手掛けるワーナー ブラザース ジャパンが日本発の完全新作オリジナルアニメーションとしてプロデュースした作品。

ハーレイ・クインやジョーカー、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャークといったお馴染みのヴィラン(悪党)たちが、異世界を舞台に冒険ならぬ「 ”暴” 険」を繰り広げる!Episode 6のあらすじと場面カットはこちら。<Episode 6 あらすじ>ドラゴン退治を終えて帰還したハーレイ達が目にしたのは、戦火に燃える砦と仲間のオーク達の変わり果てた姿であった。手を下したのは<古の魔女>エンチャントレスと、<悪の天才科学者>シンカー。彼らも先遣隊としてISEKAIにやってきたスーサイド・スクワッドだが、帝国に与し邪智暴虐の限りを尽くしていた。一触即発!! スーサイド・スクワッドVSスーサイド・スクワッド、極悪悪党同士が激突する!!また、オリジナルサウンドトラックのデジタル配信がスタートした。音楽は末廣健一郎が担当。全46曲からなる、スーサイド・スクワッドのISEKAIでの ”暴” 険を彩った音楽の数々が楽しめる。こちらもお見逃しなく。Suicide Squad and all related characters and elements (C) & TM DC (C) 2024 Warner Bros. Japan LLC