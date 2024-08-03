¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¿·¼é¸î¿À¡¦¾¾ËÜÍµ¼ù¡¡10Ç¯Á°¡Ä±¦¤Ò¤¸¸Î¾ã¤ÇÅê¤²È´¤¤¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿à»ñ¼Áá
¡¡¥Ñ¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë£¶¡½£´¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢Ãù¶â¤òº£µ¨ºÇÂ¿¤Î£³£±¤È¤·¤¿¡££··î¤«¤éÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶áÆ£¤¬£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢£³ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ÇÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¡££´¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÇÂç»ö¤Ê½éÀï¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢£¸·îÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹´üÎ¥Ã¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼é¸î¿À¡¦¥ª¥¹¥Ê¤¬¤³¤ÎÆü¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¸¡ººÅÏÊÆ¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤Ï¡¢Àè·î¤«¤é¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¤ï¤º¤«£¸µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡Öº£Ç¯¤ÇÌîµå¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¸¯¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥ª¥¹¥Ê¤Ïº£µ¨ÀäË¾¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç°µÅÝ¤·¤¿£¸µå¤ÏÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤Î£±£°Ç¯ÌÜ¡£Åö»þ£±£µ£°¥¥íÄ¶¤Î¹äÏÓ¤Ë¤·¤Æ¡¢¹â¹»ÄÌ»»£µ£·ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤Ã¤¿Îà¤¤¤Þ¤ì¤ÊÌîµå¥»¥ó¥¹¤¬ÃíÌÜ¤ÎÅª¤À¤Ã¤¿¡£Âë¤Ï¿ÍÊÂ³°¤ì¤¿ÃÀÎÏ¡¢ÄË¤ß¤Ø¤Î¶¯¤µ¤Ê¤É¥×¥í¸þ¤¤ÎÀ³Ê¤ÈÀº¿ÀÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤ÆÃ±ÆÈ»ØÌ¾¡£Âè£¹£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢£²²óÀï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬º£¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±¦¥Ò¥¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Åê¤²¤é¤ì¤¿¤ó¤ÇÅê¤²¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡Ê¾¾ËÜÍµ¡Ë
¡¡À¹²¬ÂçÉÕ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤ÎÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤ò£³¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨´°Åê¾¡Íø¡£Í½Áª°Ê¹ß¥Î¡¼¥¹¥í¡¼¤Ç¡¢£±£²£°¥¥íÂæ¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤Ï¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ò¼ê¶Ì¤Ë¼è¤ëÅêµå½Ñ¡¢´é¿§°ì¤ÄÊÑ¤¨¤º¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬Âë¤ò°ìÌÜ¤Ü¤ì¤µ¤»¤¿¡£Éô³°¼Ô¤ÎÈóÆñ¤äÈþÃÌ¤òÄ¶±Û¤¹¤ëÌîµå¿Í¤Î¿À¿ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶µ¤¨¤ÆÈ÷¤ï¤ë¤â¤Î¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢Ã´Åö¤Îºî»³¥¹¥«¥¦¥È¤Ï³ÍÆÀ¤òÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡££¹²ó¤Î¾ì¿ô¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤Ï¤µ¤é¤Ë³«²Ö¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¼é¸î¿À¤Ç¸µÆ±Î½¡¦ÅÄÃæÀµµÁ¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ê¤Î£¹²ó¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²¿ÅÙ¤â¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¡¼¥¹¡×¤È¡Ö£´ÈÖ¡×¤È¡ÖÍÞ¤¨¡×¤ÏÆÃÊÌ¤À¡££±£°Ç¯Á°¤Î²Æ¤Ë¼¨¤·¤¿»ñ¼Á¤Ï¡¢¾¾ËÜÍµ¤ÎÌ¤Íè¤òÍ½ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£