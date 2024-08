昨季のマンチェスター・ユナイテッドではFWアレハンドロ・ガルナチョがウイングとしてブレイクを果たし、チームの主力選手へと成長した。



そのガルナチョに続けるだろうか。今季楽しみな選手の1人が22歳のFWアマド・ディアロだ。



昨季は前半戦を怪我で棒に振ったが、シーズン終盤にはニューカッスル戦で1ゴール1アシスト、さらにFA杯・準々決勝のリヴァプール戦でゴールを決めるなど、強いインパクトを残した。





AMAD DIALLO GIVES UNITED THE LEAD VS. BETIS!! pic.twitter.com/jshc7M8p5P