¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÃË»Ò¤ÎÆüÊÆ·èÀï¡¡¾ÈÌÀ¤¬°ì»þ°Å¤¯¤Ê¤ëà¥×¥Á¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥Èá¡ÖµÞ¤Ë°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò£±¼¡¥ê¡¼¥°Âè£³Àï¡Ê£²Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡¢¥Ñ¥êÆî¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÆüËÜ¡½ÊÆ¹ñÀï¤Ç¡¢³«»ÏÁá¡¹¤Ëà¥×¥Á¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°á¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÂè£±¥»¥Ã¥È¤ËÀ¾ÅÄÍ»Ö¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÀè¼èÅÀ¤òµó¤²¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ËÏ¢Â³¼ºÅÀ¡££±¡½£³¤È¤Ê¤ê¡¢¶ì¤·¤¤Á¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î¾ÈÌÀ¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï°ì»þÃæÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥é¥¤¥È¤ò¾È¤é¤·¤Æ¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¿ôÊ¬¸å¤Ë¾ÈÌÀ¤¬ºÆÅÀÅô¤·¡¢»î¹ç¤ÏºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¾ÈÌÀÍî¤Á¤ë¤È¤«¤¢¤ë¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©Âç¾æÉ×¤«¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¡×¡ÖÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Þ¤µ¤«¤Î¾ÈÌÀ¤¬Íî¤Á¤ë¤Ã¤Æ¡×¡ÖÃË¥Ð¥ì¡¼µÞ¤Ë²ñ¾ì¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÁáµ¯¤¥Ð¥ì¡¼±þ±ç¡Ä¡Ä²ñ¾ì°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£