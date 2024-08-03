スペインに屈して8強敗退のU-23日本代表、最も評価が高かったのは…
[8.2 パリ五輪準々決勝 日本 0-3 スペイン リヨン]
U-23日本代表は2日、パリ五輪準々決勝でU-23スペイン代表に0-3で敗れ、ベスト8敗退となった。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、DF高井幸大で『6.55』。2位はFW細谷真大で『6.53』、3位はMF藤田譲瑠チマで『6.10』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
▼先発
GK 1 小久保玲央ブライアン 5.55
DF 4 関根大輝 5.65
DF 15 高井幸大 6.55
DF 5 木村誠二 5.68
DF 16 大畑歩夢 5.25
MF 8 藤田譲瑠チマ 6.10
MF 7 山本理仁 5.43
MF 14 三戸舜介 5.15
MF 20 山田楓喜 4.93
FW 10 斉藤光毅 5.30
FW 11 細谷真大 6.53
▼途中出場
FW 9 藤尾翔太 5.40
FW 18 佐藤恵允 5.13
MF 19 植中朝日 4.93
MF 13 荒木遼太郎 4.92
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
U-23日本代表は2日、パリ五輪準々決勝でU-23スペイン代表に0-3で敗れ、ベスト8敗退となった。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、DF高井幸大で『6.55』。2位はFW細谷真大で『6.53』、3位はMF藤田譲瑠チマで『6.10』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
GK 1 小久保玲央ブライアン 5.55
DF 4 関根大輝 5.65
DF 15 高井幸大 6.55
DF 5 木村誠二 5.68
DF 16 大畑歩夢 5.25
MF 8 藤田譲瑠チマ 6.10
MF 7 山本理仁 5.43
MF 14 三戸舜介 5.15
MF 20 山田楓喜 4.93
FW 10 斉藤光毅 5.30
FW 11 細谷真大 6.53
▼途中出場
FW 9 藤尾翔太 5.40
FW 18 佐藤恵允 5.13
MF 19 植中朝日 4.93
MF 13 荒木遼太郎 4.92
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