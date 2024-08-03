Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï²ù¤·¤µ¤³¤ß¤¢¤²À¼¤ËµÍ¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤â¡Ä¥Ù¥¹¥È8ÇÔÂà¤âU-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¤ë¡Ö¼¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÎÉ¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡×
U-23ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ëÂç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬¡¢U-23¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
2Æü¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½à·è¾¡¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤¿Áê¼ê¡£Âç²ñ¶þ»Ø¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â·¤¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤â²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤êÆüËÜ¤ÏÎÉ¤¤Æþ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ²¡¤·¹þ¤ó¤ÀÃæ¡¢11Ê¬¤Ë¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
²ù¤·¤¤¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢Á°¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ç²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢ºÙÃ«¿¿Âç¤¬¤Í¤¸¹þ¤ó¤À¥·¥å¡¼¥È¤ÏVAR¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¼è¤ê¾Ã¤·¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏFK¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éºÙÃ«¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤â¥Ý¥¹¥È¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¤¡£
1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÆþ¤Ã¤¿¸åÈ¾¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÂÐ¹³¡£¤¿¤À¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢73Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤éºÆ¤Ó¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¤³¤Þ¤ì¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë86Ê¬¤Ë¤âCK¤«¤é¥¢¥Ù¥ë¡¦¥ë¥¤¥¹¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢0-3¤ÇÇÔÀï¡£·èÄêÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤º¥Ù¥¹¥È8¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´ü´ÖÃæ¤Ë¤âÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏºÆ¤Ó¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¡£Âç´ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¼¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÎÉ¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¸å¤âÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤¨¤¿ÆüËÜ¡£¡Ö1»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç²æ¡¹¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Èæ³ÓÅª¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç·è¤áÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¿¥é¥ì¥Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢90Ê¬¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ÝÂê¤È¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢1¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ø¤Èºî¤ê¾å¤²¤¿Âç´ä´ÆÆÄ¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢´¶¶Ë¤Þ¤ê¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÂç´ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¾å¤Ï¥Õ¥ëÂåÉ½¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë2026Ç¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¡£AÂåÉ½¤Çµ±¤¯»Ñ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
2Æü¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½à·è¾¡¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤¿Áê¼ê¡£Âç²ñ¶þ»Ø¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â·¤¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤â²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤êÆüËÜ¤ÏÎÉ¤¤Æþ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ²¡¤·¹þ¤ó¤ÀÃæ¡¢11Ê¬¤Ë¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÆþ¤Ã¤¿¸åÈ¾¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÂÐ¹³¡£¤¿¤À¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢73Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤éºÆ¤Ó¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¤³¤Þ¤ì¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë86Ê¬¤Ë¤âCK¤«¤é¥¢¥Ù¥ë¡¦¥ë¥¤¥¹¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢0-3¤ÇÇÔÀï¡£·èÄêÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤º¥Ù¥¹¥È8¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´ü´ÖÃæ¤Ë¤âÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏºÆ¤Ó¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¡£Âç´ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¼¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÎÉ¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¸å¤âÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤¨¤¿ÆüËÜ¡£¡Ö1»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç²æ¡¹¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Èæ³ÓÅª¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç·è¤áÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¿¥é¥ì¥Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢90Ê¬¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ÝÂê¤È¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢1¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ø¤Èºî¤ê¾å¤²¤¿Âç´ä´ÆÆÄ¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢´¶¶Ë¤Þ¤ê¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÂç´ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¾å¤Ï¥Õ¥ëÂåÉ½¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë2026Ç¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¡£AÂåÉ½¤Çµ±¤¯»Ñ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£