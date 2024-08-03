¸ÞÎØ´°ÇÔ¤Ç¡ÈÎÞ¡ÉÂ³¡¹¡Öµ×ÊÝ¤¯¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡¡2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶¯Å¨¤ËÅ¨¤ï¤º¡Ä´¶¾ð¤¢¤Õ¤ì¡Ö¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë0-3ÇÔÀï
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î2Æü¡¢½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ìÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë0-3¤ÇÇÔ¤ì¤ÆÂç²ñ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎMFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤äFWºÙÃ«¿¿Âç¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï»Ø´ø´±¤â¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ë½Ö´Ö¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°DÁÈ¤ò3Ï¢¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢CÁÈ¤ò2°ÌÄÌ²á¤È¤Ê¤Ã¤¿Í¥¾¡¸õÊä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¡¦½à·è¾¡¤âÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï±äÄ¹Àï¤ÎËöÆüËÜ¤¬ÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ëÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾11Ê¬¤ËMF¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Î¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤ÇÁê¼ê¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¡£Æ±40Ê¬¤Ë¤ÏºÙÃ«¤¬Áê¼ê¤òÇØÉé¤Ã¤¿È¿Å¾¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢VAR¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë²ðÆþ¤Î¤¦¤¨¤Ç¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤ê¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤êÆüËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÏÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¸åÈ¾28Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤éºÆ¤Ó¥í¥Ú¥¹¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢½ªÈ×¤Ë¤ÏFW¥¢¥Ù¥ë¡¦¥ë¥¤¥¹¤Î¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï0-3¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢Æ£ÅÄ¤äGK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«ÎÞ¤¹¤ë»Ñ¤â¡£¤Þ¤¿ÆÀÅÀ¤ËÇ÷¤Ã¤¿ºÙÃ«¤ÎÌÜ¤â½á¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£»î¹çÄ¾¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¸½¤ì¤¿Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤«¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë½Ö´Ö¤â¡£Â³¤±¤Æµ¼Ô¤ÎÁ°¤ËÍè¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡¢ÎÞ¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Æ²¡¹¤È·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î»Ñ¤ËSNS¾å¤Ç¤â¡Öµ×ÊÝ¤¯¤ó¤ÎÎÞ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡Ö¥¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎÞ¤¬ËÜÅö¤Ë¿É¤¤¡×¡Ö¾®µ×ÊÝ¤ÎÎÞÝî¤ß¤ë¡×¡Ö¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¡×¤È´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÆ¤Ó¥¹¥Ú¥¤¥óÁê¼ê¤ËÎÞ¤ò°û¤ó¤ÀÆüËÜ¡£ÅìµþÂç²ñ¤Ç¤Ï¼ç¼´¤À¤Ã¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¹æµã¤·¤¿»Ñ¤¬°õ¾Ý¿¼¤¯»Ä¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¥ê¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Æ£ÅÄ¡¢¾®µ×ÊÝ¡¢¤½¤·¤ÆºÙÃ«¤Ê¤É¡¢¤³¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤Î°ìÃ¼¤¬ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ËÆÏ¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë