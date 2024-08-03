[8.2 パリ五輪準々決勝 日本 - スペイン リヨン]

　U-23日本代表は2日、パリ五輪準々決勝でU-23スペイン代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。

　採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。

　ベスト4進出を懸けた優勝候補との一戦。あなたはU-23日本代表メンバーをどう評価する? U-23日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。

▼先発

GK 1 小久保玲央ブライアン

DF 4 関根大輝

DF 15 高井幸大

DF 5 木村誠二

DF 16 大畑歩夢

MF 8 藤田譲瑠チマ

MF 7 山本理仁

MF 14 三戸舜介

MF 20 山田楓喜

FW 10 斉藤光毅

FW 11 細谷真大

▼控え

GK 12 野澤大志ブランドン

DF 2 鈴木海音

DF 21 内野貴史

FW 9 藤尾翔太

MF 13 荒木遼太郎

FW 18 佐藤恵允

MF 19 植中朝日

　iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!