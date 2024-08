ライブ配信やゲーム実況、ショートアニメ、オリジナル曲など動画配信を中心に活躍する超多才2.5次元歌い手グループのAMPTAKxCOLORSが2024年8月1日、東京・日本武道館にて<AMPTAKxCOLORS Special Live in 日本武道館「虹」>を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。結成1年10ヶ月での日本武道館公演の実現は、歌い手グループ史上最速の快挙だ。“メンバーの6色にリスナー(※ファンの総称)の色が混じり7色の虹になっていく”というコンセプトを掲げ、メンバー自らが演出を手掛け、新衣装や新曲披露も交えながら、会場を埋め尽くすリスナーとともにひとつの夢を叶えた一夜となった。

■<AMPTAKxCOLORS Special Live in 日本武道館「虹」>2024年8月1日(木)@東京・日本武道館セットリスト



01. RAINBOWxCOLORS02. AMP-ATTACK!03. UNDER THE TABLE04. RAINBOWxPATROL05. DOWN TOWN SWING06. Club AxC -歌舞伎町店-07. チートパッション!08‐1. シャンティ (あっと ソロ)08‐2. お願いダーリン (ちぐさ ソロ)08‐3. 唱 (まぜ太 ソロ)08-4. ファンサ (あっきぃ ソロ)08-5. 怪獣の花唄 (けちゃ ソロ)08-6. デーモンロード (ぷりっつ ソロ)09. Lonely10. Melting Love11. 夏の流星12. Loveゲッチュー!!13. はりーはりーらぶ14‐1. ABCDEかんじ14-2. アラブルラブ14-3. NUDE...14-4. ぶんぶぶんぶぶん15. AMPTAKxCOLORS16. One Week Loveencoreen1. 恋うららen2. 新曲