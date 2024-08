Vaundyの新曲「Gift」が、本日8月2日に劇場公開となった『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』のエンディング主題歌であることが解禁された。7月に入り、すでに主題歌として発表されていた「ホムンクルス」に加え、7月28日に幕張メッセにて開催したワンマンライブ<Vaundy one man live "HEADSHOT" at Makuhari Messe>で初披露した「GORILLA芝居」と立て続けに新曲を発表していた中で、さらなるサプライズとなった。

NEW SINGLE「ホムンクルス/Gift」

・Digital Release



7月5日(金) 「ホムンクルス」『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』オープニング主題歌

8月3日(土)「Gift」『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』エンディング主題歌

配信リンク:https://lnk.to/Homunculus_Gift



・CD Release



発売日:2024年8月14日(水)

品番:VVCV-14〜5 / 完全生産限定盤

価格:¥2,200-(税込)



M1:ホムンクルス

M2:Gift

パッケージ購入リンク:https://smr.lnk.to/20240814_Homunculus_PKG

「Gift」は8月3日より配信スタート。シングル「ホムンクルス」は「ホムンクルス/Gift」の両A面シングルとなる。(c)2024「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会. (c)堀越耕平/集英社