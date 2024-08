【一番くじ ゴジラ×コング 新たなる帝国】8月3日 順次発売価格:1回900円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ゴジラ×コング 新たなる帝国」を8月3日より順次発売する。価格は1回900円。

本商品は、ハリウッド映画「ゴジラ×コング 新たなる帝国」に登場するゴジラなどをモチーフにした一番くじ。A賞は「ゴジラエヴォルヴver.(2024) SOFVICS」で、「ゴジラ×コング 新たなる帝国」に登場するゴジラの新形態が立体化されている。B賞は「ゴジラ デザインマグカップ~怪獣大戦争~」で、ゴジラの尻尾が取っ手になったデザインのマグカップとなっている。

その他に、「描きおろし ゴジラアートセレクション」や、「ビジュアルラバーコレクション」、「モンスターヘッドマグネット」がラインナップ。ラストワン賞は、「ゴジラ(2024) SOFVICS 熱線放射ver.」で、熱線を放つ際の青白く光り輝く瞬間が再現されている。

「一番くじ ゴジラ×コング 新たなる帝国」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞:ゴジラエヴォルヴver.(2024) SOFVICS

B賞:ゴジラ デザインマグカップ~怪獣大戦争~

C賞:描きおろし ゴジラアートセレクション

D賞:ビジュアルラバーコレクション

E賞:ポストカード&ステッカー

F賞:モンスターヘッドマグネット

ラストワン賞:ゴジラ(2024) SOFVICS 熱線放射ver.

ダブルチャンスキャンペーン:ゴジラエヴォルヴver.(2024) SOFVICS

ダブルチャンスキャンペーン

期間:発売日~11月末日

A賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

(C) 2024 Legendary. All Rights Reserved. GODZILLA TM & (C) TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C)Legendary TM & (C) TOHO CO., LTD.

※発売日は流通により前後する場合があります。