7月29日~8月2日掲載分

7月29日より8月2日までの5日間に発売され、記事化を行なったコミックス最新刊の情報などをまとめて紹介する。

今週は、8月2日に「チェンソーマン」の最新刊18巻が発売。同日「僕のヒーローアカデミア」41巻も発売された。7月29日には、TVアニメ化も決定した“お嬢様”のバンド青春物語、「ロックは淑女の嗜みでして」の5巻が発売。7月30日には「闇金ウシジマくん」の作者が描く弁護士マンガ「九条の大罪」の12巻も発売となった。

また8月8日までは、Amazonにて最大50%獲得できる「Kindle電子書籍 ポイントキャンペーン」も開催。電子書籍リーダー「Kindle」シリーズや「Fire」タブレットシリーズがお買い得なセールも開催されている。

今週掲載の本日発売記事

