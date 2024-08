長生きするには健康的な食事が重要だということは広く知られていますが、どうしても砂糖たっぷりの甘いお菓子や炭酸飲料をやめられないという人も多いはず。新たに、カリフォルニア大学の研究チームが、「他が健康的な食生活であっても砂糖の摂取量が多い人は生物学的老化が早い」という研究結果を報告しました。Essential Nutrients, Added Sugar Intake, and Epigenetic Age in Midlife Black and White Women: NIMHD Social Epigenomics Program | Genetics and Genomics | JAMA Network Open | JAMA Network

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/article-abstract/2821611Healthy Diet with Less Sugar Is Linked to Younger Biological Age | UC San Franciscohttps://www.ucsf.edu/news/2024/07/428121/healthy-diet-less-sugar-linked-younger-biological-ageAdded Sugar in Your Diet May Speed Up Your Body's Biological Aging : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/added-sugar-in-your-diet-may-speed-up-your-bodys-biological-aging人間はたとえ生まれてからの時間に差がなくても、生物学的な老化の程度がライフスタイルや環境などの要因で異なることがあります。そんな生物学的老化の尺度のひとつとして、DNAメチル化と呼ばれるDNA中の化学反応を利用した「Epigenetic clock(エピジェネティック・クロック)」が用いられています。研究チームは必須栄養素や砂糖の摂取量といった要因が、生物学的老化とどのように関連しているのかを調べるため、中年の白人および黒人女性342人を対象に調査を行いました。調査では連続しない3日間にわたる食事の記録を収集すると共に、だ液中サンプル中のDNAからエピジェネティック・クロックを用いて生物学的年齢を測定しました。食生活の評価において、研究チームは抗炎症食品や抗酸化食品が豊富な地中海式ダイエットや慢性疾患のリスクを下げる食事と、女性の食事を比較しました。また、抗炎症および抗酸化プロセス、そしてDNAの維持と修復に関わる栄養素である「ビタミンA・ビタミンC・ビタミンB12・ビタミンE・葉酸・セレン・マグネシウム・食物繊維・イソフラボン」の摂取量も評価したとのことです。分析の結果、健康的で栄養素の豊富な食生活はいずれも生物学的年齢の低下と有意に関連していることが判明。中でも地中海式ダイエットは、特に生物学的年齢の低下と強い関連性を持っていることがわかりました。その一方で、被験者らは平均して1日あたり平均61.5gの砂糖を摂取していることが確認されました。ただし、1日2.7gの摂取にとどめている人もいれば、1日300g以上の砂糖を摂取している人もいたとのこと。なお、アメリカ医薬品局(FDA)が推奨する砂糖摂取量は成人で1日あたり50g以下となっています。そして、たとえその他の食生活が健康的であっても、砂糖の摂取量が多ければ多いほど被験者の生物学的老化が進んでいたこともわかりました。これは教育レベルやライフスタイル、現在の健康状態といった要因を考慮に入れた場合でも当てはまったとのことです。論文の共著者であるカリフォルニア大学バークレー校のバーバラ・ラライア教授は、「エピジェネティックなパターンは可逆的であると考えられるため、砂糖摂取量を1日あたり10g減らすのを継続することは、エピジェネティック・クロックを2.4カ月巻き戻すことに相当するかもしれません。重要な栄養素を多く含み、砂糖の添加量が少ない食品に注目することは、長寿のために良い食事をしたい人々の意欲を高める新しい方法かもしれません」とコメントしました。