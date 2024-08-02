◇パリ五輪第8日 日本−スペイン（2024年8月2日 リヨン競技場）

サッカー男子日本代表は準々決勝でスペインと対戦する。試合に先立ち、日本の先発メンバーが発表された。

今大会の金メダル候補スペインは今夏の欧州選手権（EURO）A代表の優勝メンバーからMFバエナ(ビジャレアル)、MFフェルミンロペス（バルセロナ）の2人を招集。その他、若手有望株の17歳DFクバルシ(バルセロナ)なども招集。また、オーバーエイジ（OA）3枠をフル活用しMFセルヒオゴメス(Rソシエダード)、DFミランダ(ボローニャ)、FWアベルルイス(ジローナ)を加えた最強布陣だ。

五輪でのスペイン戦は21年東京大会に続き2大会連続。前回は準決勝で延長戦の末に0―1と敗れており、56年ぶりのメダル獲得に向けて絶好となる“リベンジ”の舞台が用意された。

＜サッカー男子日本代表先発メンバー＞

【GK】小久保玲央ブライアン

【DF】大畑歩夢、関根大輝、木村誠二、高井幸大

【MF】山本理仁、藤田譲瑠チマ、三戸舜介

【FW】細谷真生、斉藤光毅、山田楓喜