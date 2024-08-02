¡ÚÂ®Êó¡Û½ÀÆ»½÷»Ò78¥¥íÄ¶µé¡¡Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¤ÎÁÇº¬µ±¤ÏÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ò´þ¸¢¡¡º¸É¨¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê
¢¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦½ÀÆ»½÷»Ò78¥¥íÄ¶µé¡Ê2Æü¡¦¥·¥ã¥ó¥É¥Þ¥ë¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
½÷»Ò78ÁÄ¶µé¤ÎÁÇº¬µ±(24)¤¬ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ò´þ¸¢¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿½à¡¹·è¾¡¤Ç¸Å½ý¤Îº¸É¨¤òÄË¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÁÇº¬¤ÏÉ½¾´Âæ¤òÆ¨¤·¡¢ÆüËÜ½ÀÆ»½÷»Ò¤Î¥á¥À¥ë¤Ï48¥¥íµé¤Ç³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬¶â¥á¥À¥ë¡¢57¥¥íµé¤Ç½®µ×ÊÝÍÚ¹á¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2¸Ä¤Ç³ÎÄê¡£2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Î3¸Ä¤ò²¼²ó¤ê¡¢²áµîºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÁÇº¬¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢º¸É¨¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£