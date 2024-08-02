４強入りを懸け、スペインと戦う日本。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

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　現地時間８月２日に開催されるパリ五輪の準々決勝で、大岩剛監督が率いるU-23日本代表は、U-23スペイン代表と対戦する。

　釜本邦茂氏を擁した1968年のメキシコ五輪以来、56年ぶりのメダル獲得へ、優勝候補の難敵を下し、王手をかけられるか。３年前の準決勝で、０−１で敗れたリベンジも果たしたい。

　大一番に臨むメンバーは以下の通り。
【PHOTO】ナントに駆け付け、パリ五輪GS３連勝を支えたU-23日本代表サポーターを特集！
【スターティングメンバー】
GK
小久保玲央ブライアン

DF
関根大輝
高井幸大
木村誠二
大畑歩夢

MF
藤田譲瑠チマ
山本理仁
山田楓喜

FW
三戸舜介
細谷真大
斉藤光毅

【ベンチメンバー】
GK
野澤大志ブランドン

DF
鈴木海音
内野貴史

MF
荒木遼太郎
植中朝日

FW
藤尾翔太
佐藤恵允

構成●サッカーダイジェストWeb編集部