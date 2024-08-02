56年ぶりメダルに王手＆前回のリベンジへ！ スペイン戦に臨む日本のスタメン発表！ 藤田、小久保、山田らが名を連ねる【パリ五輪】
現地時間８月２日に開催されるパリ五輪の準々決勝で、大岩剛監督が率いるU-23日本代表は、U-23スペイン代表と対戦する。
釜本邦茂氏を擁した1968年のメキシコ五輪以来、56年ぶりのメダル獲得へ、優勝候補の難敵を下し、王手をかけられるか。３年前の準決勝で、０−１で敗れたリベンジも果たしたい。
大一番に臨むメンバーは以下の通り。
【PHOTO】ナントに駆け付け、パリ五輪GS３連勝を支えたU-23日本代表サポーターを特集！
【スターティングメンバー】
GK
小久保玲央ブライアン
DF
関根大輝
高井幸大
木村誠二
大畑歩夢
MF
藤田譲瑠チマ
山本理仁
山田楓喜
FW
三戸舜介
細谷真大
斉藤光毅
【ベンチメンバー】
GK
野澤大志ブランドン
DF
鈴木海音
内野貴史
MF
荒木遼太郎
植中朝日
FW
藤尾翔太
佐藤恵允
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
釜本邦茂氏を擁した1968年のメキシコ五輪以来、56年ぶりのメダル獲得へ、優勝候補の難敵を下し、王手をかけられるか。３年前の準決勝で、０−１で敗れたリベンジも果たしたい。
大一番に臨むメンバーは以下の通り。
【PHOTO】ナントに駆け付け、パリ五輪GS３連勝を支えたU-23日本代表サポーターを特集！
【スターティングメンバー】
GK
小久保玲央ブライアン
DF
関根大輝
高井幸大
木村誠二
大畑歩夢
MF
藤田譲瑠チマ
山本理仁
山田楓喜
FW
三戸舜介
細谷真大
斉藤光毅
【ベンチメンバー】
GK
野澤大志ブランドン
DF
鈴木海音
内野貴史
MF
荒木遼太郎
植中朝日
FW
藤尾翔太
佐藤恵允
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