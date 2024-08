サンリオの人気キャラクターたちと「源氏物語」のコラボグッズが一挙に7種類発売された。サンリオファンばかりでなく、歴史好きや平安時代のファンも必見にアイテムを紹介する。今回紹介するのは、平安時代に実在した紫式部、清少納言、藤原道長や、『源氏物語』に登場する光源氏、明石の方にそれぞれクロミ・マイメロディ・ポムポムプリン・シナモロール・ハンギョドンが扮してデザインされたアイテム。

平安時代の雅な雰囲気を再現したデザインとなっており、飾って楽しめるアクリルスタンドや日常で楽しめる靴下やタオルなどの7種類のアイテムが展開される。注目はアクリルスタンド。背景やネームプレートも和風なデザインになっており、お雛様や兜飾りのような雰囲気がある。お部屋の高い場所に飾りたくなりそう。和タオルには1枚で全キャラクターがプリントされているので、ちょっとお得かも!また、本アイテムの発売を記念して、ご当地キティ X (旧Twitter )のアカウントにて、フォロー&リポストキャンペーンも開催される。ご当地キティ X (旧Twitter )のアカウント「@GOTOCHIKITTY_」をフォローして、対象キャンペーンのポストをリポストするだけ。抽選で10名に和タオルが当たる。普段は元気いっぱいのサンリオキャラクターの雅な姿のアイテム、歴女さんにもおススメです。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650079