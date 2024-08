倖田來未が、小室哲哉とタッグを組んだサマーチューン「Jump to the Breeze」を8月2日にリリースする。本楽曲は全世界で2.3億人がプレイするスマホアプリゲーム「アズールレーン」の中国リリース6周年を記念するテーマソングとして2023年にBilibiliで発表され中国で話題となっていた楽曲。作詞・作曲・編曲を小室哲哉が手がけ「日本の歌姫とコラボを」というオーダーに、小室哲哉から倖田來未に白羽の矢が立った。

中国Bilibiliのみでリリースされていたが、今回小室哲哉自身の手によって新しくリアレンジされ、満を持してのリリースが決定。生のパーカッションが入ったLatin House系のアレンジメントと、切なくもグッとくるTKサウンドに乗る倖田來未のボーカルが堪能できるサマーチューンが仕上がった。2001年にリリースされた「the meaning of peace」以来となる、倖田來未と小室哲哉のコラボレーション作品だ。◆ ◆ ◆▪️倖田來未コメント小室さんと約22年ぶりのコラボレーションとなった「Jump to the Breeze」!!名義もこだわって、倖田來未 with 小室哲哉となっています!!約一年前に、中国の方で公開されていたのですが、今回新しいアレンジメントを纏い満を持しての配信となりました。小室さんらしいどこか懐かしい素敵なメロディーで彩られた新曲を、ぜひこの夏たくさん聴いてもらえたらと思います。▪️小室哲哉コメントその昔、BALIにレコーディングスタジオを持っていたのですが、この曲を制作していた時、そこから見えていた、感じていた景色が、タペストリーのように降り重なりました。ほんとうに久しぶりの真夏の良き時代の音です。南の島で、時を気にせず、とはいえ大人であるが故の様々な今までの時間を振りかえり、砂浜を一歩ずつ波のリズムに合わせ、ゆっくりと曲と揺れ歩く、、、倖田さんの歌声はいよいよ成熟期を迎えようとしています。明るくも切なくなって頂けると思います。◆ ◆ ◆