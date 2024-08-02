ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

メキシコ雇用統計（6月）

予想 2.58% 前回 2.62%（失業率)



ブラジル鉱工業生産指数（6月）

予想 1.2% 前回 -1.0%（前年比)



21:30

米雇用統計（7月）

予想 17.5万人 前回 20.6万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.1% 前回 4.1%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.3%（平均時給・前月比)

予想 3.7% 前回 3.9%（平均時給・前年比)



23:00

米製造業新規受注（6月）

予想 0.5% 前回 -0.5%（前月比)



米耐久財受注（確報値）（6月）

予想 -6.6% 前回 -6.6%（前月比)

予想 0.5% 前回 0.5%（輸送除くコア・前月比)



3日

1:00

グールズビー・シカゴ連銀総裁、ブルームバーグTV出演

バーキン・リッチモンド連銀総裁、カロライナ・ビジネス・レビューTV出演



米主要企業決算

シェブロン、エクソンモービル





※予定は変更されることがあります。

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