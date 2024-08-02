21:00
メキシコ雇用統計（6月）
予想　2.58%　前回　2.62%（失業率)

ブラジル鉱工業生産指数（6月）
予想　1.2%　前回　-1.0%（前年比)

21:30　
米雇用統計（7月）
予想　17.5万人　前回　20.6万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　4.1%　前回　4.1%（失業率)　
予想　0.3%　前回　0.3%（平均時給・前月比)
予想　3.7%　前回　3.9%（平均時給・前年比)

23:00　
米製造業新規受注（6月）
予想　0.5%　前回　-0.5%（前月比)

米耐久財受注（確報値）（6月）
予想　-6.6%　前回　-6.6%（前月比)
予想　0.5%　前回　0.5%（輸送除くコア・前月比)

3日
1:00　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、ブルームバーグTV出演
バーキン・リッチモンド連銀総裁、カロライナ・ビジネス・レビューTV出演

米主要企業決算
シェブロン、エクソンモービル


※予定は変更されることがあります。