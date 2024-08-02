Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´¶Æ°¡ª¸¸ÁÛÅª¤ÇÈþ¤·¤¤ÀöÂõ¥Ð¥µ¥ß¤Î²Ö²Ð
¡¡²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö²Ö²Ð¡×¡£2024Ç¯¤â³ÆÃÏ¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ìë¶õ¤ËåºÎï¤Ê²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤ËËÜÊª¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤¸¸ÁÛÅª¤Ê²Ö²Ð¤¬X¡ÊTwitter¡Ë¾å¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÀöÂõ¥Ð¥µ¥ß¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Î²¬ËÜ¤Ê¤¦¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤¬ÀöÂõ¥Ð¥µ¥ß¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÀÄ¿§¤Ëµ±¤¯ÀöÂõ¥Ð¥µ¥ß¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¢¡¼¥È¡£¡ÖÀöÂõ¥Ð¥µ¥ß¤Î²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÀâÌÀ¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¯¤ÆÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤â¡Ö¤¿¤Þ¤ä¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Èô¤Ó¡¢¤Þ¤ë¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀöÂõ¥Ð¥µ¥ß¤Î²Ö²Ð¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤ËËþÂ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡¡¿ô½½É¤¤Î²ã¤äÃî¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»£±Æ
¡½¡½¡¡¡Ö¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡¢ÀöÂõ¥Ð¥µ¥ß¤Î²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡×¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¡¢Æ´¤ì¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤¬±ó¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²Ö²ÐÂç²ñ¼«ÂÎ¤Ï¡¢¿ÆÀÌ¤¬ÃÏ¸µ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ñ¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¤Ï¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢Æ´¤ì¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Î²Ö²Ð¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¸¸ÁÛÅª¤ÇåºÎï¤ÊºîÉÊ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡ÀöÂõ¥Ð¥µ¥ß¤Ë¤ÏLED¥é¥¤¥È¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»£¤êÊý¤Ï¥«¥á¥é¤ò»°µÓ¤Ë¸ÇÄê¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬¹ß¤ê¤ë½Ö´Ö¤Ë¾¯¤·»°µÓ¤Î¥Í¥¸¤ò´Ë¤á¡¢¥«¥á¥é¼«ÂÎ¤ò¥¬¥¯¥Ã¤ÈÍî¤È¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç²Ö²Ð¤ÎºÙ¤«¤¤Àþ¤Î¤è¤¦¤Ê²Ð²Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢²Ö²Ð¤Î»ÄÁü¤â»Ä¤ë¤Î¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Ê´¶¤¸¤¬¤Ç¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡¡¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2024Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤»î¤ß¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¡Ê°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥éCanon¤ÎEOS 5D Mark¸¡Ë¤Î¥«¥á¥éÆâµ¡Ç½¤Ç¤ÎÂ¿½ÅÏª½Ð»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡¡»£±Æ¤ÎºÝ¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÀßÃÖ¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¾×·â¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬°ì½Ö¤Ç²õ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë²Ö²Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÑ³¤µ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÀöÂõ¥Ð¥µ¥ß¤¬Íî¤Á¤¿»þ¤Ï°Å¤¤Äí¤ÇÁð¤ò¤«¤Ê¬¤±¤ÆÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â»£±Æ¤Î¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¿ô½½É¤¤Î²ã¤äÃî¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìë¤ÎÄí¤ÇÀöÂõ¥Ð¥µ¥ß¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤éáÚ¤ß¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤éÂÑ¤¨¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Ãî½ü¤±¥¹¥×¥ì¡¼¤â²ã¼è¤êÀþ¹á¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·¤²¼¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤â²ã¤Ï»É¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½¡¡Èþ¤·¤¤ºîÉÊ¤ÎÎ¢¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£ÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Öº£¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥éÆâ¤Ë¤¢¤ëµ¡Ç½¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤ª¤¦¡×¡¢¡Öº£¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¹©É×¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀöÂõ¥Ð¥µ¥ß¥Õ¥©¥ÈÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó1ÈÖ¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤âÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤ä»ö¾ð¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¿Í¡¢Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡¢¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤³¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¤â¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¡Ö¤¢¤¡¡Á¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡Ä»ÄÇ°¤À¤Ê¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë1Ëç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¤Î¾õ¶·¤äµ¤»ý¤Á¤Ë°ã¤¦»ëÅÀ¤Ç´ó¤êÅº¤¨¤ë1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀöÂõ¥Ð¥µ¥ß¤Î²Ö²Ð¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤Ã¤È¤³¤ì¤¬¡¢ËÍ¤¬ÀöÂõ¥Ð¥µ¥ß¤Î²Ö²Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î1ÈÖ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Î¿ô¤Ï12ËüÄ¶¡£¤³¤ì¤ÏÀöÂõ¥Ð¥µ¥ß¤Î²Ö²Ð¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿²¬ËÜ¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¾Ú¤Ç¤¹¤Í¡£
¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡¢
ÀöÂõ¥Ð¥µ¥ß¤Î²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿ pic.twitter.com/zdBugXIEvx
— ÀöÂõ¥Ð¥µ¥ß¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦²¬ËÜ¤Ê¤¦ (@okaphotoart) July 27, 2024
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
ÀöÂõ¥Ð¥µ¥ß¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦²¬ËÜ¤Ê¤¦¤µ¤ó¡Ê@okaphotoart¡Ë
¡Êº´Æ£·½Î¼¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By º´Æ£·½Î¼ | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2024080207.html