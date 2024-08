恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2(8月22日よりPrime Videoで独占配信 全8話)の主題歌が、シンガーソングライター・eillの「happy ever after」に決定したことが2日、わかった。『ラブ トランジット』シーズン2このたび、今シーズンの主題歌がシンガーソングライター・eillの「happy ever after」に決定。eillはシーズン1でも「happy ending」で主題歌を担当しており、視聴者から高い評価を受けていた。今シーズンでも主題歌「happy ever after」で番組を彩る。

また、あわせて同楽曲を使用した特別映像も解禁。美しいデート風景や参加者が涙を流す姿など、シーズン2の様々なシーンにeillの歌声が重なることで、切なさが詰め込まれた映像となっている。コメントは以下の通り。○eill今回『ラブ トランジット』シーズン2の挿入歌、主題歌を担当させていただきます。シンガーソングライターのeillです。シーズン1では、様々なシーンにeillの楽曲が寄り添えたことがとても嬉しく、今回はどんな物語のお側に置いていただけるのか、私もドキドキしています。「happy ever after」というタイトルは、良くお伽話の最後に出てくる「happily ever after(幸せに暮らしましたとさ)」という言葉からつけていて、相手の幸せを願う気持ちと共に、相手をまだ思う残り香を閉じ込めたような、切ない楽曲になっています。是非聴いていただけたら嬉しいです。『ラブ トランジット』シーズン2いまからとっても楽しみにしております!(C)2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.【編集部MEMO】『ラブ トランジット』は、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービス・TVINGのオリジナルシリーズ『乗り換え恋愛』のフォーマットを元に、日本で製作された恋愛リアリティ番組。