世界最高峰と言われるサッカープレミアリーグで、昨季一躍ブレイクを果たしたマンチェスターユナイテッド所属のアレハンドロ・ガルナチョが、自身のSNSに家族旅行のオフショットを投稿。ディオールのセットアップを着用したリゾートスタイルに、「短パンスタイルの参考にしたい!」などのコメントが寄せられ話題を集めている。



エーゲ海に浮かぶギリシャ・ミコノス島のナモスヴィレッジへ家族で訪れたガルナチョ。気のおけない人と過ごすひと時はやっぱり楽で、リラックスできるショーツスタイルが今の気分のようだ。

とはいえ、ブランドはディオールを選択し、アスリートセレブらしい隙のない着こなしを披露している。夕陽を背景にしたオフショットでも、ディオールのTシャツを着用しているだけに、同ブランドをかなり気に入っている様子だ。



涼感たっぷりなシルク100%素材のシャツとショートパンツは、1974年に考案された「CDダイアモンド」ロゴを散りばめた総柄デザイン。ゆったりとしたシルエットながらも、ディオールらしい上質感が伝わってくる。

The retro #CDDiamond motif adds its signature geometric flair to the #DiorSummer23 collection by Kim Jones with ready to wear pieces, accessories, and footwear like the B27 sneakers. Discover the full range https://t.co/r85LC0VR8p. pic.twitter.com/HWutXR5u1p

- Dior (@Dior) March 17, 2023