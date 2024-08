Petit Brabanconが8月7日、約1年ぶりの2nd EP『Seven Garbage Born of Hatred』をリリースする。リリース前夜の8月6日23:30から、オンライン上で全楽曲を試聴できる<Petit Brabancon オンラインリスニングパーティー>を開催することが発表となった。エクストリームを突き詰めた2nd EP『Seven Garbage Born of Hatred』は、従来の作品の中で最もヘヴィ、ラウド、アグレッシヴな作品集だ。ライヴを意識して作られた全7曲の楽曲達が襲いかかってくるような仕上がりとなった。

■EPグッズ『Seven Garbage Born of Hatred コレクショングッズ』



発売開始:2024年6月3日(月)より発売:MAVERICK STOREhttps://www.maverick-stores.com/petit-brabancon/seven-garbage-born-of-hatred-merch/・Seven Garbage Born of Hatred Tシャツ:¥6,000(税込)・Seven Garbage Born of Hatred プレート:¥3,500(税込)・Seven Garbage Born of Hatred アクリルコースター:¥900(税込)・Seven Garbage Born of Hatred トレイ:¥4,500(税込)・Seven Garbage Born of Hatred Pizza ステッカー:¥500(税込)・Seven Garbage Born of Hatred ボトル:¥4,000(税込)