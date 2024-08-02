Petit Brabancon、新EPリリース前夜にオンラインリスニングパーティー開催
Petit Brabanconが8月7日、約1年ぶりの2nd EP『Seven Garbage Born of Hatred』をリリースする。リリース前夜の8月6日23:30から、オンライン上で全楽曲を試聴できる＜Petit Brabancon オンラインリスニングパーティー＞を開催することが発表となった。
◆Petit Brabancon (プチ・ブラバンソン) 動画 / 画像
エクストリームを突き詰めた2nd EP『Seven Garbage Born of Hatred』は、従来の作品の中で最もヘヴィ、ラウド、アグレッシヴな作品集だ。ライヴを意識して作られた全7曲の楽曲達が襲いかかってくるような仕上がりとなった。
なお、Petit Brabanconは８月5日発売の音楽雑誌『BURRN!』9月号の表紙巻頭を飾る。5人のメンバーが揃っての雑誌インタビューは自身初とのこと。『BURRN!』はヘヴィメタル／ハードロック専門誌であり、海外アーティストを中心とした同誌にて日本人アーティストの表紙起用は異例となる。約40年の歴史の中でも、高崎晃(LOUDNESS)、聖飢魔II、ANTHEMなどが起用されたのみだという。
Petit Brabanconは、2nd EP『Seven Garbage Born of Hatred』を引っ提げて、9月5日の東京・Spotify O-EAST公演を皮切りに全国ツアー＜Petit Brabancon Tour 2024「BURST CITY」＞を開催する。
■＜Petit Brabancon オンラインリスニングパーティー＞
https://youtu.be/B4sbq2W383c
※チャットにてメンバー登場予定
■音楽雑誌『BURRN!』2024年9月号
定価：￥1,000(税込)
A4判 144頁
▼Petit Brabancon表紙巻頭特集
猛犬注意！ 名うてのメンバーが集ったオールスターバンドが2枚目のEP発表
https://www.shinko-music.co.jp/item/pid2175012409/
■2nd EP『Seven Garbage Born of Hatred』
【完全限定盤】DCCA-129 ￥8,800(税込)
・ピザボックス風特殊パッケージ仕様
・テイクアウトピザバッグ付属
【一般流通盤】DCCA-130 ￥2,750(税込)
予約リンク：https://www.petitbrabancon.jp/
※完全限定盤はMAVERICK STOREもしくはGALAXY BROAD SHOPのみで購入可能
※一般流通盤は、TOWER RECORDS(店舗/ONLINE)、Amazonでも購入可能
▲ジャケット画像
▲完全限定盤
▲一般流通盤
▼CD収録曲 ※完全限定盤／一般流通盤 共通
01. move
作曲 : yukihiro
02. dub driving
作詩 : 京 作曲 : antz
03. BATMAN
作詩 : 京 作曲 : ミヤ
04. 眼光
作詩 : 京 作曲 : ミヤ
05. a humble border
作詩 : 京 作曲 : yukihiro
06. Mickey
作詩 : 京 作曲 : antz
07. Vendetta
作詩 : 京 作曲 : ミヤ
▼プリアド/プリセーブ
https://orcd.co/dcca129
※Apple Music のプリアド(Pre-add)、Spotifyのプリセーブ(Pre-save)は、配信前の楽曲を事前に予約できる機能です。事前に登録をすることで、配信開始後に自身のライブラリに楽曲が自動で追加されます。
■「Vendetta」「BATMAN」先行配信情報
2024年7月17日(水)配信開始
配信リンク：https://orcd.co/dcca1131
▼「BATMAN」先行配信
2024年6月28日(金)配信開始
配信リンク：https://orcd.co/dcca1130
■EPグッズ『Seven Garbage Born of Hatred コレクショングッズ』
発売：MAVERICK STORE
https://www.maverick-stores.com/petit-brabancon/seven-garbage-born-of-hatred-merch/
・Seven Garbage Born of Hatred Tシャツ：￥6,000(税込)
・Seven Garbage Born of Hatred プレート：￥3,500(税込)
・Seven Garbage Born of Hatred アクリルコースター：￥900(税込)
・Seven Garbage Born of Hatred トレイ：￥4,500(税込)
・Seven Garbage Born of Hatred Pizza ステッカー：￥500(税込)
・Seven Garbage Born of Hatred ボトル：￥4,000(税込)
■＜Petit Brabancon Tour 2024「BURST CITY」＞
open18:00 / start19:00
（問）HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
9月06日(金) 東京・Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
（問）HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
9月12日(木) 広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
（問）CANDY PROMOTION 082-249-8334
9月13日(金) 福岡・FUKUOKA BEAT STATION
open18:00 / start19:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
9月15日(日) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
open17:00 / start18:00
（問）SOUND CREATOR 06-6357-4400
9月20日(金) 神奈川・CLUB CITTA'
open18:00 / start19:00
（問）HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
9月21日(土) 愛知・DIAMOND HALL
open17:00 / start18:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
▼チケット
\6,500(税込・整理番号付・ドリンク代別)
※スタンディング
一般発売：5月11日(土)10:00〜
イープラス：https://eplus.jp/pb/
関連リンク
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