ÕúÂçÅýÎÎ¤¬£µÆü¤«¤é²ÆµÙ¤ß¡¡·ÐºÑ³èÀ²½¤ØÃÏÊýË¬Ìä¤«
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤¬£µÆü¤«¤é²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ë¡£ÂçÅýÎÎ¼¼¤¬£²ÆüÅÁ¤¨¤¿¡£´ü´Ö¤äµÙ¤ßÃæ¤ÎÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçÅýÎÎ¼¼¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð·³»ÜÀß¤Ç´´Éô¤é¤òÎå¤Þ¤¹¾ì¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢ºòÇ¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤ËÆîÉô¡¦·Ä¾°ÆîÆ»µðºÑ»Ô¤ÎÅÁÅý»Ô¾ì¤òË¬Ìä¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆüÄø¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÕúÂçÅýÎÎ¤ÏÀè·î£³£°Æü¤Î³ÕµÄ¤Ç¡¢¡Ö²ÆµÙ¤ß¥·¡¼¥º¥ó¤ÏË»¤·¤¤Æü¾ï¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ÆºÆ½¼ÅÅ¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢²¿¤è¤êÃÏ°è·ÐºÑ¤ò³èµ¤¤Å¤±¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢³ÕÎ½¤¬ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áÕúÂçÅýÎÎ¤âÃÏÊý¤ÎÆâ¼û³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤ÎÆüÄø¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡ÂçÅýÎÎ¼¼¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð·³»ÜÀß¤Ç´´Éô¤é¤òÎå¤Þ¤¹¾ì¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢ºòÇ¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤ËÆîÉô¡¦·Ä¾°ÆîÆ»µðºÑ»Ô¤ÎÅÁÅý»Ô¾ì¤òË¬Ìä¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆüÄø¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÕúÂçÅýÎÎ¤ÏÀè·î£³£°Æü¤Î³ÕµÄ¤Ç¡¢¡Ö²ÆµÙ¤ß¥·¡¼¥º¥ó¤ÏË»¤·¤¤Æü¾ï¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ÆºÆ½¼ÅÅ¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢²¿¤è¤êÃÏ°è·ÐºÑ¤ò³èµ¤¤Å¤±¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢³ÕÎ½¤¬ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áÕúÂçÅýÎÎ¤âÃÏÊý¤ÎÆâ¼û³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤ÎÆüÄø¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß