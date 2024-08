◆eill「ラブトランジット」シーズン2主題歌に決定 特別映像も解禁

【モデルプレス=2024/08/02】Prime Videoの恋愛リアリティ番組『ラブトランジット』の最新作『ラブトランジット』シーズン2が、22日20時よりプライム会員向けに独占配信。このたび主題歌がシンガーソングライター・eillの楽曲「happy ever after」に決定し、特別映像が解禁された。シーズン1では楽曲「happy ending」を主題歌として提供し、視聴者から高い評価を受けたeill。シーズン2でも挿入歌と主題歌を担当する。

◆「ラブ トランジット」とは

◆eill氏コメント

主題歌決定にあたりeillは「シーズン1では、様々なシーンにeillの楽曲が寄り添えたことがとても嬉しく、今回はどんな物語のお側に置いていただけるのか、私もドキドキしています」とコメント。「『happy ever after』というタイトルは、良くお伽話の最後に出てくる『happily ever after(幸せに暮らしましたとさ)』という言葉からつけていて、相手の幸せを願う気持ちと共に、相手をまだ想う残り香を閉じ込めたような、切ない楽曲になっています」と続け、「『ラブ トランジット』シーズン2いまからとっても楽しみにしております!」と呼びかけた。また、本日、eillの「happy ever after」を使用した特別映像が解禁。美しいデート風景や参加者が涙を流す姿など、シーズン2の様々なシーンにeillの歌声が重なることで、切なさがギュッと詰め込まれた映像となっている。『ラブ トランジット』とは、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애(乗り換え恋愛)』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は、交際期間や別れた時期、破局理由がそれぞれ異なる5組の元恋人たち。1度離れた恋人たちが再会し、約1ヶ月の共同生活を通して、過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿に迫る。シーズン1は、互いに誰が誰の恋人であったのかを知らないまま過ごす中で巻き起こる、元恋人同士の嫉妬や未練、新たな恋の駆け引き等、予測不能な波乱の展開に、日本中の"恋リアファン"の間で話題沸騰。元恋人たちの切ない感情が生々しく交錯するリアルな姿に、共感と感動の声が多く寄せられた。(modelpress編集部)