eillの新曲「happy ever after」が、8月22日より配信スタートのAmazon Original『ラブ トランジット』シーズン2の主題歌に決定した。

eillは、昨年配信された同作シーズン1の主題歌と挿入歌を担当しており、昨年に続いての抜擢に。また、主題歌の一部も聴くことができるストーリームービーが、Prime Video公式SNSやYouTubeチャンネルにて公開された。美しいデート風景や参加者が涙を流す姿など、シーズン2の様々なシーンにeillの歌声が重なることで、切なさがギュッと詰め込まれた映像となっている。

さらに、eillによるバラードソング「片っぽ」のスタジオライブ映像が公開された。同曲は、『ラブ トランジット』シーズン1の挿入歌で、番組の中の印象的なシーンで使用された。今回だけのピアノアレンジで収録された、特別な映像となっている。

・eill コメント

今回『ラブ トランジット』シーズン2の挿入歌、主題歌を担当させていただきます。シンガーソングライターのeillです。シーズン1では、様々なシーンにeillの楽曲が寄り添えたことがとても嬉しく、今回はどんな物語のお側に置いていただけるのか、私もドキドキしています。「happy ever after」というタイトルは、良くお伽話の最後に出てくる「happily ever after (幸せに暮らしましたとさ)」という言葉からつけていて、相手の幸せを願う気持ちと共に、相手をまだ想う残り香を閉じ込めたような、切ない楽曲になっています。是非聴いていただけたら嬉しいです。『ラブ トランジット』シーズン2いまからとっても楽しみにしております!

(文=リアルサウンド編集部)