大西流星・窪塚愛流・猪狩蒼弥の『恋僕』メンバーがTikTokギリハッピーダンスを披露
■アイコンタクトをとり踊る大西・窪塚にマイワールドで爆踊りする猪狩
TikTokでバズっているKOMOREBIの「Giri Giri」にのせて、映画『恋を知らない僕たちは』に出演の男子チーム3人がダンスを踊る動画が、映画公式TikTokにて公開された。
曲がかかると、なにわ男子 大西流星・窪塚愛流がアイコンタクトをとりながら踊り、HiHi Jets猪狩蒼弥は自分の世界に入り込んで！？ひとりでひたすら踊り始める。曲が終わりに差し掛かると大西・窪塚はキメポーズを作り、猪狩はカメラにわき目もふれず踊り続ける。（笑）
まさかの流行り曲でダンスする3人に歓喜の声がコメント欄には集まっている。
映画情報
『恋を知らない僕たちは』
8月23日（金）全国公開
出演：大西流星
窪塚愛流 齊藤なぎさ 莉子 猪狩蒼弥 志田彩良
原作：水野美波『恋を知らない僕たちは』（集英社マーガレットコミックス刊）
監督：酒井麻衣
脚本：大北はるか
配給：松竹
(C)2024「恋を知らない僕たちは」製作委員会 (C)水野美波／集英社
映画『恋を知らない僕たちは』作品サイト
https://movies.shochiku.co.jp/koiboku-movie
なにわ男子 OFFICIAL SITE
https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0011
HiHi Jets OFFICIAL SITE
https://jr-official.starto.jp/s/jr/groups/6