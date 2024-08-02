ÆØ²ì¸¶È¯2¹æµ¡¡¢½é¤ÎÉÔ¹ç³Ê¤Ø¡¡µ¬À©°Ñ¡¢¸¶ÅÅ¤Î·ÑÂ³Í×Ë¾¤òÂà¤±¤ë
¡¡¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï2Æü¡¢ÆüËÜ¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅÆØ²ì¸¶È¯2¹æµ¡¡ÊÊ¡°æ¸©¡Ë¤Ï¸¶È¯¤Î¿·µ¬À©´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¿³ººÉÔ¹ç³Ê¤ò¼¨¤¹¡Ö¿³ºº½ñ¡×°Æ¤ÎºîÀ®¤ò»öÌ³¶É¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£¸¶ÅÅ¤Î¿³ºº·ÑÂ³Í×Ë¾¤òÂà¤±¤¿¡£2012Ç¯¤Îµ¬À©°ÑÈ¯Â¸å½é¤ÎÉÔ¹ç³Ê¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½©¤Ë¤âÉÔ¹ç³Ê¤òÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¿·´ð½à¤Ï³èÃÇÁØ¤Î¾å¤Ë½ÅÍ×»ÜÀß¤ÎÀßÃÖ¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£7·î26Æü¤Î¿³ºº²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢¸¶»ÒÏ§·ú²°¤«¤éËÌÌó300¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡ÖKÃÇÁØ¡×¤¬³èÃÇÁØ¤Ç¡¢·ú²°Ä¾²¼¤Þ¤Ç±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡µ¬À©°Ñ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸¶ÅÅ¤ÎÂ¼¾¾±Ò¼ÒÄ¹¤«¤é°Õ¸«Ä°¼è¤·¤¿¡£Â¼¾¾»á¤ÏÉßÃÏÆâ¤Ç¿·¤¿¤Ë»î·¡¹Â¤ò·¡¤ëÄÉ²ÃÄ´ºº¤ò1Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë·×²è¤ò¼¨¤·¡¢¿³ºº·ÑÂ³¤òµá¤á¤¿¡£¤·¤«¤·»³Ãæ¿²ð°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¶ñÂÎÀ¤ËË³¤·¤¯¡¢´ü´Ö¤âÉÔÌÀ³Î¡£Â¿¾¯¥Ç¡¼¥¿¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢·ëÏÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆË³¤·¤¤¡×¤ÈÂà¤±¤¿¡£
¡¡¿³ºº¤òÃ´Åö¤·¤¿ÀÐÅÏÌÀ°Ñ°÷¤Ï¡Ö¤½¤ÎÄ´ºº¤ò¤¹¤ì¤Ð³Î¼Â¤Ë¸¶ÅÅ¤Ë¹ÎÄêÅª¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤«Í½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£Ä´ºº¤ò¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£