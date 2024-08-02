TRENDZ、日本デビュー日に新宿アルタでイベント開催…メイキング映像を公開
日本デビュー日には、新宿のシンボルとして長年親しまれている新宿アルタのバルコニースペースにてスペシャルライブイベントを行い、集まったファンはもちろん新宿駅前を行きかう通行人や観光客の視線を奪った。ここでイベントが開催されるのは、約30年ぶりだという。
ライブでは日本デビューミニアルバム「REBIRTH」から「Season of You」「MY WAY（Japanese ver）」「Never Ending」の3曲を披露。イベントの最後には新宿アルタの大型ビジョンにてタイトル曲「REBIRTH」のミュージックビデオが初公開された。圧倒的なスケールと0.1秒の誤差も許せないダンスパフォーマンスが話題となっている。
勢いが止まらないTRENDZは8月10日（土）にはKT Zepp Yokohamaにてデビューショーケース「TRENDZ JAPAN DEBUT SHOWCASE -REBIRTH-」を行う。TRENDZの日本活動にますます期待が高まる。
■リリース情報
日本デビューミニアルバム「REBIRTH」
【全10形態】
○CD+PHOTOBOOK（AVCD-63596 / 初回生産限定盤）
価格：5,500円（税込）
○CD+Blu-ray（AVCD-63597）
価格：4,400円（税込）
○CDのみ（AVCD-63598）
価格：2,420円（税込）
○メンバー別（全7形態）：初回生産限定（CD）※mu-mo SHOP限定商品
価格：2,200円（税込）
・HANKOOK（AVC1-63599）
・HAVIT（AVC1-63600）
・LEON（AVC1-63601）
・YOONWOO（AVC1-63602）
・ra.L（AVC1-63603）
・EUNIL（AVC1-63604）
・YECHAN（AVC1-63605）
【CD特典】
○汎用特典
2Lサイズ生写真（※3形態合計）
○店舗特典
・タワーレコード：チェキ風生写真（メンバー別ランダム7種）
・HMV：チェキ風生写真（メンバー別ランダム7種）
・amazon：メガジャケ（各形態ごと絵柄）
・楽天ブックス：オリジナル缶バッジ（メンバー別ランダム）
・セブンネットショッピング：ミニアクリルキーホルダー（メンバー別ランダム）
・mu-moショップ：スマホステッカー（メンバー別ランダム）
■公演情報
「TRENDZ JAPAN DEBUT SHOWCASE -REBIRTH-」
【日時】
8月10日（土）
＜1部＞開場14:15/開演15:00
＜2部＞開場18:15/開演19:00
【会場】
神奈川・KT Zepp Yokohama
【チケット料金】
全席指定：8,800円（税込）
■関連リンク
TRENDZ 公式ホームページ