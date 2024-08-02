ÂåÉ½°úÂà¤«Â³Åê¤«¤Ç·èÃÇ¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¥Î¥¤¥¢¡¼¡¡¡Öº£¤Ï¤Þ¤À»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤ÎEURO2024½à¡¹·è¾¡¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Æ±Âç²ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥Ë¡¦¥¯¥í¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ß¥å¥é¡¼¤âÂåÉ½°úÂà¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¥¯¥í¡¼¥¹¤È¥ß¥å¥é¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Èà¤é¤È¤È¤â¤Ë2014Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼¤Î·èÃÇ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
EURO2024³«ËëÁ°¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¥Î¥¤¥¢¡¼¤¬¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î°ìÈÖ¼ê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß38ºÐ¤ÈÇ¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈÕÇ¯¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±Áª¼ê¤Ëº£¸å¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤éÍ¥½¨¤Ê¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¥Î¥¤¥¢¡¼¼«¿È¤¬º£¸åÂåÉ½³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¤¬¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¡¢¥æ¡¼¥í¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ïº£Æü¤È¤«ÌÀÆü¤Ë¤Ï·è¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£Åú¤¨¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢È¾Ç¯¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¤Ï²¿¤«¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë´ö¤Ä¤«¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éËÍ¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡×
EURO2024¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¤Æ·òºß¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¥Î¥¤¥¢¡¼¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ40ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë2Ç¯¸å¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Þ¤ÇÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£