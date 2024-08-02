阪神甲子園球場100周年イヤーにカプセルトイ「ミニチュア 阪神甲子園球場」が登場。8月第1週に発売
8月第1週 発売予定
価格：1回500円
バンダイは、カプセルトイ「ミニチュア 阪神甲子園球場」を8月第1週に発売する。価格は1回500円。
本商品は阪神甲子園球場をミニチュアで再現したもの。球場の形が再現され、ラインナップには音声が鳴るタイプと立体チャームタイプの合計6種類が登場する。
音声には特徴的なサイレン音に応援曲が収録されている。
サイレン＋どか～ん
サイレン＋エル・クンバンチェロ
サイレン＋狙いうち
リアル阪神甲子園球場チャーム ノーマル Ver.(音声IC無し)
リアル阪神甲子園球場チャーム 金 Ver.(音声IC無し)
リアル阪神甲子園球場チャーム 銀 Ver.(音声IC無し)
【商品情報】- 【公式】バンダイ ガシャポン (@Gashapon_Bandai) August 2, 2024
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ミニチュア阪神甲子園球場
（税込500円）
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今年の夏は #甲子園球場 を盛り上げます!!#甲子園100周年 を記念して、
阪神甲子園球場のミニチュアが登場!!
サイレンと応援曲が流れる豪華仕様♪
ミニチュアでもあの熱音を感じ取れます🔥#ガシャポン
詳細👇https://t.co/OvhVxNWVHR pic.twitter.com/CPEAI2vzG0
(C)阪神甲子園球場
(C) 1990 by FUJIPACIFIC MUSIC INC.& Sony Music Artists Inc.
Words and Music by Rafael Hernandez Marin
(C) 1943 by PEER INTERNATIONAL CORP All rights reserved. Used by permission.
(C) 1973 by FUJIPACIFIC MUSIC INC.
JASRAC許諾番号:T-2440066