【ミニチュア 阪神甲子園球場】8月第1週 発売予定価格:1回500円

バンダイは、カプセルトイ「ミニチュア 阪神甲子園球場」を8月第1週に発売する。価格は1回500円。

本商品は阪神甲子園球場をミニチュアで再現したもの。球場の形が再現され、ラインナップには音声が鳴るタイプと立体チャームタイプの合計6種類が登場する。

音声には特徴的なサイレン音に応援曲が収録されている。

サイレン+どか~ん

サイレン+エル・クンバンチェロ

サイレン+狙いうち

リアル阪神甲子園球場チャーム ノーマル Ver.(音声IC無し)

リアル阪神甲子園球場チャーム 金 Ver.(音声IC無し)

リアル阪神甲子園球場チャーム 銀 Ver.(音声IC無し)

