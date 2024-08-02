【ミニチュア 阪神甲子園球場】
8月第1週 発売予定
価格：1回500円

　バンダイは、カプセルトイ「ミニチュア 阪神甲子園球場」を8月第1週に発売する。価格は1回500円。

　本商品は阪神甲子園球場をミニチュアで再現したもの。球場の形が再現され、ラインナップには音声が鳴るタイプと立体チャームタイプの合計6種類が登場する。

　音声には特徴的なサイレン音に応援曲が収録されている。

サイレン＋どか～ん

サイレン＋エル・クンバンチェロ

サイレン＋狙いうち

リアル阪神甲子園球場チャーム ノーマル Ver.(音声IC無し)

リアル阪神甲子園球場チャーム 金 Ver.(音声IC無し)

リアル阪神甲子園球場チャーム 銀 Ver.(音声IC無し)

(C)阪神甲子園球場
(C) 1990 by FUJIPACIFIC MUSIC INC.& Sony Music Artists Inc.
Words and Music by Rafael Hernandez Marin
(C) 1943 by PEER INTERNATIONAL CORP All rights reserved. Used by permission.
(C) 1973 by FUJIPACIFIC MUSIC INC.
JASRAC許諾番号:T-2440066