中国の再エネ発電新規設備容量、１〜６月は１億３４００万ｋＷ

7月23日、安徽省滁州市来安県にある屋根の上の太陽光発電施設。（滁州＝新華社配信/徐斌）

【新華社北京8月2日】中国国家能源（エネルギー）局新エネルギー・再生可能エネルギー司の潘慧敏（はん・けいびん）副司長はこのほど開かれた定例記者会見で、今年上半期（1〜6月）の全国の再生可能エネルギー（再エネ）発電の新規設備容量が1億3400万キロワットと前年同期比24.0％増え、新規設備容量全体の88.0％を占めたと明らかにした。

今年に入り、中国では再エネ発電の設備容量が増え続けている。1〜6月の新規設備容量のうち、水力発電は499万キロワット、風力発電は2584万キロワット、太陽光発電は1億200万キロワット、バイオマス発電は116万キロワットだった。

中国の再エネ発電新規設備容量、１〜６月は１億３４００万ｋＷ

中国長江三峡集団が福建省沖で運営する漳浦六鰲洋上風力発電所2期プロジェクト。（6月19日、ドローンから、福州＝新華社記者/林善伝）

6月末時点の全国の再エネ発電設備容量は前年同期比25.0％増の16億5300万キロワットに上り、全国の発電設備容量全体の53.8％を占めた。うち、水力発電は4億2700万キロワット、風力発電は4億6700万キロワット、太陽光発電は7億1400万キロワット、バイオマス発電は4530万キロワットだった。風力・太陽光発電を合わせた設備容量は11億8千万キロワットとなり、火力発電の11億7千万キロワットを上回った。

中国では再エネの発電量も新たな段階に進んだ。1〜6月の全国の再エネ発電量は前年同期比22.0％増の1兆5600億キロワット時で、発電量全体の35.1％を占めた。うち、風力・太陽光合計の発電量は23.5％増の9007億キロワット時と発電量全体の約20.0％を占め、同期間の3次産業の電力使用量（8525億キロワット時）と都市・農村家庭の電力使用量（6757億キロワット時）を超えた。