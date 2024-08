伝説のイベント<PARTY ZOO>と<M.A.D>の融合となる<DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜>が、8月24日にZepp Hanedaで開催される。同イベントの打ち上げを兼ねたオールナイトイベント<MIDNIGHT SUMMER PARTY ZOO 2024〜夏祭りの大打ち上げ!!〜>が、同日深夜より新宿LOFTで開催されることが決定した。

8月24日(土) 東京・新宿LOFTopen23:30 / start24:00 / end29:00(予定)▼出演・千秋 Stand Alone・gibkiy gibkiy gibkiy・L'Arc-ai-Citel(ラルク アイ シテル)Vo. Shou(Verde/ / Alice Nine.)Gt. [ kei ]Ba. Sacchan(DEZERT)Dr. SORA(DEZERT)・Limp Bizkit杉並Vo. ANNIE A(CHAQLA.)Gt. ミヤ(MUCC)Ba. Sacchan(DEZERT)Dr. Bikky(CHAQLA.)・Marilyn Manson厚木Vo. 命依(MAMA.)Gt. JiMYY(MAMA.)Ba. AKiDr. SORA・Pay money To my Pain Respect SessionVo. 架神(DEXCORE)Gt. 関普円(Azami)Ba. Masa(NOCTURNAL BLOODLUST)Dr. SORA(DEZERT)・DJ狂犬(LOUD ROOTS)・DJ Masaaki Yaguchi・DJ 사짱(さっちゃん)・DJ SORA・TOSHI所沢※飛び込みゲスト参加の可能性あり▼チケットオールスタンディング 5,000円(税込)※入場時ドリンク代別途必要※営利目的の転売禁止一般発売:2024年8月18日(日)【イープラスプレオーダー先行受付(抽選)】受付期間:8月7日(水)10:00〜8月8日(木)21:00受付URL:https://eplus.jp/sf/detail/4156040001-P0030001※1人2枚、スマチケのみ(問)新宿ロフト 03-5272-0382

■<DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜>



8月24日(土) 東京・Zepp Hanedaopen16:00 / start16:45 / end21:20 (予定 ※終わらなかったらごめんなさい…)▼出演 ※順不同MUCC / AKi / DEZERT・Kenにまつわるエトセトラ#1 千秋(DEZERT), 昴(Royz), 小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達), Miyako (DEZERT), Sacchan (DEZERT), SORA (DEZERT)#2 千秋(DEZERT), ミヤ(MUCC), aie (deadman), Sacchan (DEZERT), SORA (DEZERT)#3 逹瑯(MUCC), Ken (L'Arc-en-Ciel), YUKKE (MUCC), SORA (DEZERT), 足立房文#4 Shou (Verde/, Alice Nine.), [ kei ], AKi, Shinya (DIR EN GREY)#5 逹瑯(MUCC), 千秋(DEZERT), Shou (Verde/, Alice Nine.), Ken (L'Arc-en-Ciel), [ kei ], YUKKE (MUCC), AKi, Shinya (DIR EN GREY)・Sakura Session〜君がくれたもの〜[Sakura (gibkiy / Rayflower / ZIGZO), aie (deadman), ミヤ(MUCC), YUKKE (MUCC), Ken (L'Arc-en-Ciel)]・SlipKnot三郷[架神(DEXCORE), ミヤ(MUCC), SAKI, Masa (NOCTURNAL BLOODLUST), Allen (MUCC Support), SORA (DEZERT), Bikky (CHAQLA.), Sacchan(DEZERT)]・LUNA SEA Respect Session #2[逹瑯(MUCC) , HIROTO (Alice Nine.) , Miyako (DEZERT), AKi , Shinya (DIR EN GREY)]▼チケット・1Fスタンディング:8,000円(税込)・2F指定席:10,000円(税込)※未就学児童入場不可※営利目的の転売禁止※出演者の変更に伴うチケットの変更、払い戻しはできません。ご了承ください。【イープラス最終プレオーダー先行/ローソンプレリク最終先行】受付期間:7月31日(水)12:00〜8月5日(月)23:00・イープラス:https://eplus.jp/20240824spz/・ローソン:https://l-tike.com/20240824spz/※イープラス/ローソンにてスマチケWEB抽選受付※1Fスタンディングのみ※1人4枚まで(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999