DEZERT主催＜SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞、オールナイト打ち上げイベント開催決定
伝説のイベント＜PARTY ZOO＞と＜M.A.D＞の融合となる＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞が、8月24日にZepp Hanedaで開催される。同イベントの打ち上げを兼ねたオールナイトイベント＜MIDNIGHT SUMMER PARTY ZOO 2024〜夏祭りの大打ち上げ!!〜＞が、同日深夜より新宿LOFTで開催されることが決定した。
オールナイトイベント＜MIDNIGHT SUMMER PARTY ZOO 2024 〜夏祭りの大打ち上げ!!〜＞は同日8月24日深夜より東京・新宿LOFTにて行われる。これまでも＜PARTY ZOO＞の打ち上げと称して＜MIDNIGHT PARTY ZOO＞が開催されてきたが、今回はイベントの興奮冷めやらぬまま、同日深夜より行われるかたちだ。
同オールナイトイベントには、gibkiy gibkiy gibkiy、千秋Stand Alone、TOSHI所沢のほか、セッションバンドとして、L'Arc-ai-Citel(ラルク アイ シテル)、Limp Bizkit杉並、Marilyn Manson厚木、Pay money To my Pain Respect Sessionが出演する。また、DJ狂犬(LOUD ROOTS)、DJ Masaaki Yaguchi、DJ 사짱(さっちゃん)、DJ SORAのDJ出演も決定している。
同オールナイトイベントトのイープラスプレオーダー先行受付(抽選)は、8月7日10:00より。
■オールナイトイベント＜MIDNIGHT SUMMER PARTY ZOO 2024 〜夏祭りの大打ち上げ!!〜＞
open23:30 / start24:00 / end29:00(予定)
▼出演
・千秋 Stand Alone
・gibkiy gibkiy gibkiy
・L'Arc-ai-Citel(ラルク アイ シテル)
Vo. Shou(Verde/ / Alice Nine.)
Gt. [ kei ]
Ba. Sacchan(DEZERT)
Dr. SORA(DEZERT)
・Limp Bizkit杉並
Vo. ANNIE A(CHAQLA.)
Gt. ミヤ(MUCC)
Ba. Sacchan(DEZERT)
Dr. Bikky(CHAQLA.)
・Marilyn Manson厚木
Vo. 命依(MAMA.)
Gt. JiMYY(MAMA.)
Ba. AKi
Dr. SORA
・Pay money To my Pain Respect Session
Vo. 架神(DEXCORE)
Gt. 関普円(Azami)
Ba. Masa(NOCTURNAL BLOODLUST)
Dr. SORA(DEZERT)
・DJ狂犬(LOUD ROOTS)
・DJ Masaaki Yaguchi
・DJ 사짱(さっちゃん)
・DJ SORA
・TOSHI所沢
※飛び込みゲスト参加の可能性あり
▼チケット
オールスタンディング 5,000円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※営利目的の転売禁止
一般発売：2024年8月18日(日)
【イープラスプレオーダー先行受付(抽選)】
受付期間：8月7日(水)10:00〜8月8日(木)21:00
受付URL：https://eplus.jp/sf/detail/4156040001-P0030001
※1人2枚、スマチケのみ
（問）新宿ロフト 03-5272-0382
■＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞
8月24日(土) 東京・Zepp Haneda
open16:00 / start16:45 / end21:20 (予定 ※終わらなかったらごめんなさい…)
▼出演 ※順不同
MUCC / AKi / DEZERT
・Kenにまつわるエトセトラ
#1 千秋(DEZERT), 昴(Royz), 小柳(夕闇に誘いし漆黒の天使達), Miyako (DEZERT), Sacchan (DEZERT), SORA (DEZERT)
#2 千秋(DEZERT), ミヤ(MUCC), aie (deadman), Sacchan (DEZERT), SORA (DEZERT)
#3 逹瑯(MUCC), Ken (L'Arc-en-Ciel), YUKKE (MUCC), SORA (DEZERT), 足立房文
#4 Shou (Verde/, Alice Nine.), [ kei ], AKi, Shinya (DIR EN GREY)
#5 逹瑯(MUCC), 千秋(DEZERT), Shou (Verde/, Alice Nine.), Ken (L'Arc-en-Ciel), [ kei ], YUKKE (MUCC), AKi, Shinya (DIR EN GREY)
・Sakura Session〜君がくれたもの〜［Sakura (gibkiy / Rayflower / ZIGZO), aie (deadman), ミヤ(MUCC), YUKKE (MUCC), Ken (L'Arc-en-Ciel)］
・SlipKnot三郷［架神(DEXCORE), ミヤ(MUCC), SAKI, Masa (NOCTURNAL BLOODLUST), Allen (MUCC Support), SORA (DEZERT), Bikky (CHAQLA.), Sacchan(DEZERT)］
・LUNA SEA Respect Session #2［逹瑯(MUCC) , HIROTO (Alice Nine.) , Miyako (DEZERT), AKi , Shinya (DIR EN GREY)］
▼チケット
・1Fスタンディング：8,000円(税込)
・2F指定席：10,000円(税込)
※未就学児童入場不可
※営利目的の転売禁止
※出演者の変更に伴うチケットの変更、払い戻しはできません。ご了承ください。
【イープラス最終プレオーダー先行／ローソンプレリク最終先行】
受付期間：7月31日(水)12:00〜8月5日(月)23:00
・イープラス：https://eplus.jp/20240824spz/
・ローソン：https://l-tike.com/20240824spz/
※イープラス／ローソンにてスマチケWEB抽選受付
※1Fスタンディングのみ
※1人4枚まで
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
関連リンク
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