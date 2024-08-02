Travis Japan、全国ツアーBlu-ray＆DVD先着特典ビジュアル公開【Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity】
【モデルプレス＝2024/08/02】Travis Japanが、8月14日にリリースする2024年1月〜5月に開催した全国アリーナツアーのBlu-ray＆DVD「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity」の先着購入特典のビジュアルが発表された。
【写真】トラジャ全国ツアー円盤特典グッズ
2023年12月にリリースした１stアルバムとなる「Road to A」を携えて、今年1月4日から開催していたアリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity」が映像商品化。本編では今年の2月23日の大阪城ホールでの全137分を収録。完全生産限定盤、初回盤、通常盤があり、それぞれ異なった内容の特典映像を収録したDISC2が付随する。
2日発表された先着購入特典は、完全生産限定盤はB5サイズのクリアファイル、初回盤はB4サイズのクリアポスター、通常盤はトレーディングカード7種セットとなっている。
完全生産限定盤では、特典映像としてDISC2にメンバーがライブ本編を観ながらトークする「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-」や、「Love Tag」と「LEVEL UP」ダンスショット映像など144分を収録。また60ページのフォトブックとアクリルキーホルダーも封入する。
初回盤の特典映像では、DISC2にツアーに向けた打ち合わせや、ツアー中のオフショット満載の「Road to Authenticity -ツアードキュメント-」や、「Swing My Way」ソロアングル、「Till The Dawn」ソロアングルなど全151分を収録。また60ページのフォトブックも封入される。
通常盤にも特典ディスクが付随し、「初日公演ダイジェスト @横浜アリーナ 2024.01.04」を約40分収録。さらに、完全生産限定盤と初回盤に封入されるフォトブックとは別のビジュアルを収めた12ページのフォトブックが封入される。（modelpress編集部）
・完全生産限定盤
【BD】【DVD】
・ Disc1：本編（137分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity
・Disc2：特典映像（144分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-
「Love Tag」ダンスショット
「LEVEL UP」ダンスショット
＜グッズ＞フォトブック（60P） ＋ アクリルキーホルダー
・初回盤
【BD】【DVD】
・ Disc1：本編（137分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity
・Disc2：特典映像 （151分）
Road to Authenticity -ツアードキュメント-
「Swing My Way」ソロアングル
「Till The Dawn」ソロアングル
＜グッズ＞ フォトブック（60P）
・通常盤
・初回プレス生産分 ※スペシャルスリーブ付き【BD】【DVD】
・通常生産分【BD】【DVD】
・ Disc1：本編（137分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity
・Disc2：特典映像 （37分）
初日公演ダイジェスト ＠横浜アリーナ 2024.01.04
・本編収録曲（全形態共通）
1. DRIVIN' ME CRAZY
2. My Dreamy Hollywood
3. JUST DANCE！
4. Unique Tigers
5. Okie Dokie！
6. Swing My Way
7. 夢のHollywood
8. Seasons of Gold
9. So Sunday
10. Still on a journey
11. Keep On Smiling
12. Charging！
13. Talk it! Make it！
14. Bro :) 《松田 / 松倉》
15. Day Off 《宮近 / 川島》
16. Paranoia 《中村 / 七五三掛 / 吉澤》
17. Turn Up The Vibe
18. Happy Groovy （Jazz ver.）
19. Till The Dawn
20. Candy Kiss
21. PARTY UP LIKE CRAZY
22. Moving Pieces
23. The Show
24. 99 PERCENT
25. Lock Lock
26. Love Tag
27. LEVEL UP
28. King of the Jungle
29. BIG BANG BOY
30. Together N
・先着購入特典
完全生産限定盤：クリアファイル（B5）
初回盤：クリアポスター（B4）
通常盤：トレーディングカード7種セット
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【写真】トラジャ全国ツアー円盤特典グッズ
◆Travis Japan、全国ツアーBlu-ray＆DVD先着特典ビジュアル公開
2023年12月にリリースした１stアルバムとなる「Road to A」を携えて、今年1月4日から開催していたアリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity」が映像商品化。本編では今年の2月23日の大阪城ホールでの全137分を収録。完全生産限定盤、初回盤、通常盤があり、それぞれ異なった内容の特典映像を収録したDISC2が付随する。
◆Travis Japan全国ツアーBlu-ray＆DVD、特典映像でコメンタリーなど収録
完全生産限定盤では、特典映像としてDISC2にメンバーがライブ本編を観ながらトークする「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-」や、「Love Tag」と「LEVEL UP」ダンスショット映像など144分を収録。また60ページのフォトブックとアクリルキーホルダーも封入する。
初回盤の特典映像では、DISC2にツアーに向けた打ち合わせや、ツアー中のオフショット満載の「Road to Authenticity -ツアードキュメント-」や、「Swing My Way」ソロアングル、「Till The Dawn」ソロアングルなど全151分を収録。また60ページのフォトブックも封入される。
通常盤にも特典ディスクが付随し、「初日公演ダイジェスト @横浜アリーナ 2024.01.04」を約40分収録。さらに、完全生産限定盤と初回盤に封入されるフォトブックとは別のビジュアルを収めた12ページのフォトブックが封入される。（modelpress編集部）
◆「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity」商品情報
・完全生産限定盤
【BD】【DVD】
・ Disc1：本編（137分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity
・Disc2：特典映像（144分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity -ビジュアルコメンタリー-
「Love Tag」ダンスショット
「LEVEL UP」ダンスショット
＜グッズ＞フォトブック（60P） ＋ アクリルキーホルダー
・初回盤
【BD】【DVD】
・ Disc1：本編（137分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity
・Disc2：特典映像 （151分）
Road to Authenticity -ツアードキュメント-
「Swing My Way」ソロアングル
「Till The Dawn」ソロアングル
＜グッズ＞ フォトブック（60P）
・通常盤
・初回プレス生産分 ※スペシャルスリーブ付き【BD】【DVD】
・通常生産分【BD】【DVD】
・ Disc1：本編（137分）
Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity
・Disc2：特典映像 （37分）
初日公演ダイジェスト ＠横浜アリーナ 2024.01.04
・本編収録曲（全形態共通）
1. DRIVIN' ME CRAZY
2. My Dreamy Hollywood
3. JUST DANCE！
4. Unique Tigers
5. Okie Dokie！
6. Swing My Way
7. 夢のHollywood
8. Seasons of Gold
9. So Sunday
10. Still on a journey
11. Keep On Smiling
12. Charging！
13. Talk it! Make it！
14. Bro :) 《松田 / 松倉》
15. Day Off 《宮近 / 川島》
16. Paranoia 《中村 / 七五三掛 / 吉澤》
17. Turn Up The Vibe
18. Happy Groovy （Jazz ver.）
19. Till The Dawn
20. Candy Kiss
21. PARTY UP LIKE CRAZY
22. Moving Pieces
23. The Show
24. 99 PERCENT
25. Lock Lock
26. Love Tag
27. LEVEL UP
28. King of the Jungle
29. BIG BANG BOY
30. Together N
・先着購入特典
完全生産限定盤：クリアファイル（B5）
初回盤：クリアポスター（B4）
通常盤：トレーディングカード7種セット
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