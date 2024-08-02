¡Ú¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡Ûà°°Æü´ú¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥Éá¤Î»ÈÍÑÅ±²ó¤ò´Ú¹ñ¶µ¼ø¤¬É¾²Á¡Ö°ÕµÁ¿¼¤¤¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÃË»Ò¤Çµ¯¤¤¿à°°Æü´ú¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥Éá¤Î»ÈÍÑÅ±²ó¤ò´Ú¹ñ¤ÎÍÌ¾¶µ¼ø¤¬àÉ¾²Áá¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÊüÁ÷¶É¡Ö£Í£Â£Ã¡×¤Ï¡¢Âç´ÚÂÎ°é²ñ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤ËÀµ¼°¹³µÄ¤·¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÃË»Ò¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤¬º£Âç²ñ¤Ç»ÈÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿°°Æü´úÊÁ¤Î¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É»ÈÍÑ¤òº¹¤·»ß¤á¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î½ù¥®¥ç¥óÆÁ¡Ê¥½¡¦¥®¥ç¥ó¥É¥¯¡ËÀ¿¿®½÷»ÒÂç¶µ¼ø¤¬¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ»æ¡Ö¥·¥ó¥Ü¥ëÆüÊó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ù¶µ¼ø¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤â¡¢°°Æü´ú¤Ë¤è¤ë±þ±ç¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£²ó¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤Î¶¥µ»Á°¤ËÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç°ÕµÁ¤¬¿¼¤¤¡×¤È´Ú¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÎ¾¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡½ù¶µ¼ø¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ°°Æü´ú¤òÍÑ¤¤¤¿±þ±ç¤Î¶Ø»ß¤òÊ¸½ñ¤ÇÀµ¼°¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î°ì·ï¤Ï´Ú¹ñ¤ÇÂç¤¤¯ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£