TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡ÙOP¥Æー¥Þ¤òMADKID¡¢ED¥Æー¥Þ¤òËÒÅçµ±¤¬Ã´Åö·èÄê ¤µ¤é¤Ë¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
(C)¹â»³¤·¤Î¤Ö¡¦°ì¿×¼Ò¡¿¥Ï¥¤¥¬¥¯¥éÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡Ù¤¬2024Ç¯10·î¤è¤êTOKYO MX¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡¢BSÄ«Æü¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤¢¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤òMADKID¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤òËÒÅçµ±¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§¡ÖChaser¡×MADKID
MADKID
¡ãLIN¡ÊMADKID¡Ë ¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£²óËÍ¤¬ºî»ì¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ÖChaser¡×¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë°ìÍÕ¤È¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯滇¹È¤Î´Ø·¸À¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë²Î»ì¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Ë·È¤ï¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª À§Èó¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤âºîÉÊ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§¡ÖPhoenix¡×ËÒÅç µ±
ËÒÅç µ±
¡ãËÒÅç µ± ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤òÃ´Åö½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦´Ñ¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª åÌÌ©¤ÊÀßÄê¤ÎÃæ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤Î¿´¾ð¤¬¤É¤ó¤É¤óÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢Å¸³«¤¬Áá¤¯¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤º¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¼¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤è¤ê¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×¤ÎÀ¤³¦¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¤È»×¤¦¤È¡¢ËÍ¤âÊüÁ÷¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤¬¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À§ÈóÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Þ¤Ä¤¡Ù¡Ø²Ö¿¤¤ÎÇò¡Ù¤Î¹â»³¤·¤Î¤Ö¤Ë¤è¤ë¥·¥êー¥ºÎß·×130ËüÉôÆÍÇË¡Ê¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒ´Þ¤à¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
¿ÀÀç¤È¿Í´Ö¤¬Êë¤é¤¹Àç³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²Î»Î¡¦°ìÍÕ¡Ê¤¤¤Á¤è¤¦¡Ë¤È¡¢°ìÍÕ¤Î½¾¿À¤Çµ²±¤òÁÓ¼º¤·¤¿Ãæµé¿À¡¦滇¹È¡Ê¤Æ¤ó¤³¤¦¡Ë¤¬¡¢Àç³¦Êø²õ¤Î¸°¤ò°®¤ë¶§¿À¡¦»Í¶§¤òÃµ¤¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤À¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡Ù¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£