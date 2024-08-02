ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７ｂｐ 伊１４３ｂｐ リスク回避で拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７ｂｐ 伊１４３ｂｐ リスク回避で拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:27時点）（%）
ドイツ 2.215
フランス 2.983（+77）
イタリア 3.645（+143）
スペイン 3.077（+86）
オランダ 2.525（+31）
ギリシャ 3.316（+110）
ポルトガル 2.88（+67）
ベルギー 2.846（+63）
オーストリア 2.757（+54）
アイルランド 2.623（+41）
フィンランド 2.787（+57）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:27時点）（%）
ドイツ 2.215
フランス 2.983（+77）
イタリア 3.645（+143）
スペイン 3.077（+86）
オランダ 2.525（+31）
ギリシャ 3.316（+110）
ポルトガル 2.88（+67）
ベルギー 2.846（+63）
オーストリア 2.757（+54）
アイルランド 2.623（+41）
フィンランド 2.787（+57）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）