ユーロ圏　１０年債利回り格差 　仏７７ｂｐ　伊１４３ｂｐ　リスク回避で拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:27時点）（%）
ドイツ　　　　2.215
フランス　　　2.983（+77）
イタリア　　　3.645（+143）
スペイン　　　3.077（+86）
オランダ　　　2.525（+31）
ギリシャ　　　3.316（+110）
ポルトガル　　　2.88（+67）
ベルギー　　　2.846（+63）
オーストリア　2.757（+54）
アイルランド　2.623（+41）
フィンランド　2.787（+57）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）