¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡×RG¡¢ÏÃÂêÊ¨Æ¤Î¸ÞÎØÁª¼ê¤â¤Î¤Þ¤Í¤¬Áá¤¹¤®¤ë¡ª
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥ó¤ÎRG¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¨¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³«ºÅÃæ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¤ÎÁª¼ê¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÁáÂ®ÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¿§¡¹Áá¤¹¤®¤ëw¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡×RG¤Ë¤è¤ë¡ÈÌµ²Ý¶â¤ª¤¸¤µ¤ó¡É
¡¡RG¤¬¡Ö¡ØÌµ²Ý¶â¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¥æ¥¹¥Õ¡¦¥Ç¥£¥±¥Ã¥ÁÁª¼ê¡×¤Î°ì¸À¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥Ï¥ó¥É¥¬¥ó¤ò¹½¤¨¤Æ¸±¤·¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë1¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥æ¥¹¥Õ¡¦¥Ç¥£¥±¥Ã¥Á¤È¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¼Í·â¡¦º®¹ç¥¨¥¢¥Ô¥¹¥È¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁõÈ÷¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢1¿Í¤À¤±¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶¥µ»¤ËÎ×¤à»Ñ¤¬¡¢¡ÖÌµ²Ý¶â¡×¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç²Ý¶â¤»¤º½é´üÁõÈ÷¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤ÈÉ¾¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤òÂ¨ºÂ¤Ë¤â¤Î¤Þ¤Í¤¹¤ëÁá¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëRG¡£º£²ó¤âÆüËÜ»þ´Ö1Æü¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÁá¤µ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¿§¡¹Áá¤¹¤®¤ëw¡×¡Ö»Å»ö¤¬Áá¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷rgizubuchi¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡×RG¤Ë¤è¤ë¡ÈÌµ²Ý¶â¤ª¤¸¤µ¤ó¡É
¡¡RG¤¬¡Ö¡ØÌµ²Ý¶â¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¥æ¥¹¥Õ¡¦¥Ç¥£¥±¥Ã¥ÁÁª¼ê¡×¤Î°ì¸À¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥Ï¥ó¥É¥¬¥ó¤ò¹½¤¨¤Æ¸±¤·¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë1¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥æ¥¹¥Õ¡¦¥Ç¥£¥±¥Ã¥Á¤È¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¼Í·â¡¦º®¹ç¥¨¥¢¥Ô¥¹¥È¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁõÈ÷¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢1¿Í¤À¤±¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶¥µ»¤ËÎ×¤à»Ñ¤¬¡¢¡ÖÌµ²Ý¶â¡×¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç²Ý¶â¤»¤º½é´üÁõÈ÷¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤ÈÉ¾¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤òÂ¨ºÂ¤Ë¤â¤Î¤Þ¤Í¤¹¤ëÁá¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëRG¡£º£²ó¤âÆüËÜ»þ´Ö1Æü¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÁá¤µ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¿§¡¹Áá¤¹¤®¤ëw¡×¡Ö»Å»ö¤¬Áá¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷rgizubuchi¡Ë