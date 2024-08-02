ラベンダー産業の融合発展に注力 中国新疆ウイグル自治区

7月26日、霍城県のラベンダー畑で自撮りする観光客。（霍城＝新華社記者/黄暁勇）

【新華社霍城8月2日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州霍城（かくじょう）県はラベンダーの世界三大産地の一つで、イリ河谷西部の自然に恵まれた地域に位置する。栽培の歴史は60年以上に上り、名実共に中国の「ラベンダーの里」となっている。同県はここ数年、農業と工業、観光の融合発展を推進しており、農牧民の収入が増加しつつある。

ラベンダー産業の融合発展に注力 中国新疆ウイグル自治区

7月26日、霍城県のラベンダー畑でポーズを取る観光客。（霍城＝新華社記者/黄暁勇）

ラベンダー産業の融合発展に注力 中国新疆ウイグル自治区

7月26日、霍城県のラベンダー畑を訪れた観光客。（霍城＝新華社記者/黄暁勇）

ラベンダー産業の融合発展に注力 中国新疆ウイグル自治区

7月26日、霍城県で栽培されているラベンダー。（霍城＝新華社記者/黄暁勇）

ラベンダー産業の融合発展に注力 中国新疆ウイグル自治区

7月26日、霍城県で栽培されているラベンダー。（霍城＝新華社記者/黄暁勇）

ラベンダー産業の融合発展に注力 中国新疆ウイグル自治区

7月26日、霍城県のラベンダー農場で写真撮影を楽しむ観光客。（霍城＝新華社記者/黄暁勇）

ラベンダー産業の融合発展に注力 中国新疆ウイグル自治区

7月26日、霍城県のラベンダー農場で写真撮影を楽しむ観光客。（霍城＝新華社記者/黄暁勇）

ラベンダー産業の融合発展に注力 中国新疆ウイグル自治区

7月26日、霍城県のラベンダー農場で商品を選ぶ観光客。（霍城＝新華社記者/黄暁勇）

ラベンダー産業の融合発展に注力 中国新疆ウイグル自治区

7月26日、霍城県のラベンダー博物館を見学する来館者。（霍城＝新華社記者/黄暁勇）

ラベンダー産業の融合発展に注力 中国新疆ウイグル自治区

7月26日、霍城県のラベンダー博物館を訪れた観光客。（霍城＝新華社記者/黄暁勇）

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7月26日、霍城県のラベンダー博物館にある生産現場の前を歩く来場者。（霍城＝新華社記者/黄暁勇）

ラベンダー産業の融合発展に注力 中国新疆ウイグル自治区

7月26日、霍城県のラベンダー博物館で石けんを生産する従業員。（霍城＝新華社記者/黄暁勇）