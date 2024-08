KARA、デジタルシングル「I Do I Do」に込めた思いを語る“ハラもカムバックを期待していた”

KARAが、ハラさんの声も収録されたデジタルシングルでカムバックした。7月24日午後6時、KARAは各音楽配信サイトを通じてデジタルシングル「I Do I Do」を発売。今回のシングルには、リズミカルなテンポとメンバーたちの爽やかなボーカルが調和したKARA流のサマーソング「I Do I Do」と、ハラさんの声が加わり、6人の完全体で歌った「Hello」の2曲が収録された。

ギュリ:多くの方々に応援していただいたおかげで、再びKARAとして新曲を発売し、単独コンサートまで開催することができます。本当に感謝しています。スンヨン:当時も今も同じように、夢のような気分です。KARA流の夏の曲で皆さんに会えることを嬉しく思います。KARAならではの活気に満ちた姿をお見せできると思います。ニコル:今回のシングルにより意味がある点は、メンバーたちがファンの皆さんに伝えたいメッセージがあちこちに込められているところです。カバーイメージやミュージックビデオなど、メンバーの意見が入っていない部分は一つもありません。ジヨン:もう1年8ヶ月が過ぎたなんて、時間の流れに驚いていますし、再びメンバーと一緒にステージに立てることに感謝しています!ヨンジ:良いニュースでご挨拶することができ、とても幸せです。また、その幸せな瞬間をファンの皆さんと一緒に分かち合うことができて感謝しています!ギュリ:「I Do I Do」はメンバー、そしてKAMILIA(KARAのファン)と一緒にいれば何でもできるという信念を持って歌った曲です。夏にぴったりの爽やかなサウンドと、後半のメンバーたちの伸びのある歌声がクセになるサマーソングです。スンヨン:「I Do I Do」には、約束の意味が込められています。今まで私たちがここまで走ってこられたのは、約束があったからだと思います。歌詞の中にもメンバー同士の友情、そして「あなた」といつも一緒にいるという約束が溶け込んでいます。ギュリ:KARAはこれまでハツラツとしていてパワフルなパフォーマンス中心のシーズンソングをたくさん披露してきましたが、今回はイージーリスニングな楽曲をタイトル曲に選びました。5人のボーカルにより一味違ったKARAの雰囲気を加えたシーズンソングと言えます。スンヨン:「Rock U」は可愛らしく、「ミスター」「マンマミーア!」は、比較的かっこいい感じの曲だと思います。今回の「I Do I Do」は洗練された清涼感がありながらも、これまでのKARAに期待されていた活気に満ちた雰囲気もあると思います。ヨンジ:「I Do I Do」には清涼感をワンスプーン加えたように思います。水遊びが思い浮かぶ曲です。ギュリ:「WHEN I MOVE」でKARAの活動を再開した際、長い間私たちを待ってくれたKAMILIAにプレゼントをしたいと思いました。そしてそれが、ハラの声を加えた6人のメンバーの声で歌った音楽だと思いました。ハラも生前、KARAのカムバックを期待していたので、「Hello」はKAMILIAだけでなく、ハラ、そして私たちメンバーにとっても特別な意味が込められた曲です。スンヨン:発売を決めるまでたくさん悩みましたし、長い時間が必要でした。いつもみんなが一番先に考えていましたが、公開には繋がらなかったんです。今回は「できるかもしれない」「今じゃないかな」と思いました。これ以上色あせる前に、ファンの皆さんに「実はこのような曲がありました」「このような思い出があります」と聴いてもらいたい気持ちもありましたし、個人的にも一歩前進できるのではないかと思いました。私たちの人生において最も意味のある曲ではないかと思います。ニコル:「Hello」は、2013年にKARAとしてレコーディングした未発売曲です。私たちが完全体でお見せしたいと思って準備した曲です。簡単なことではなかったので、この曲は私たちにとってとても大切な曲ですし、ファンの皆さんにとっても特別なプレゼントになればと思います。ジヨン:6人の声が一曲に込められたこと自体が奇跡だと思います!ヨンジ:この曲を歌って、また準備しながら、いつも恋しくて会いたいお姉さんを、もう一度思い浮かべ、考えることができました。とても大きな意味を持つ曲が世に出ることになって、感謝しています。ギュリ:長い間そばで応援してくれたファンの皆さん、そして新しくファンになってくれた皆さんに、心から感謝の言葉を伝えたいです。KARAが今も、そしてこれからも存在できる理由は、皆さんがいるからだと思います。今回のシングルでそのような感謝の気持ちが少しでも伝わればと思います。スンヨン:皆さんが待っていてくださったおかげで、負けることなく再びお目にかかることができました。本当にありがとうございます。「Hello」と「I Do I Do」で一緒に後悔のない幸せな夏を過ごしたいと思います。ニコル:KAMILIAの皆さん、私たちがもう一度集まりました。このように長い間、いつも私たちのそばにいてくれてありがとうございます。より特別な今回のシングルを通じて、私たちの気持ちが届いたら嬉しいです。ジヨン:いつも待っていてくれる皆さんがいるからこそ、私たちが再び歌うことができます。ありがとうございます。暑い夏、健康に気をつけてください!ヨンジ:いつも一緒にいてくれてありがとうございます。これからもっと幸せで、健康で楽しく、一生を共にしましょう!