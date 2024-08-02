YONA YONA WEEKENDERS、新曲「行けたら、行くわ」MVの舞台裏を公開
YONA YONA WEEKENDERS、7月24日にリリースしたニューアルバム『LIVE』から新曲「行けたら、行くわ」のミュージックビデオの舞台裏に迫るBehind The Scenes（以下、BTS）を公開した。
「行けたら、行くわ」は、相手を尊重しつつもそれとなく結論を保留にする日本語ならではの気ままなノリを表現した軽快かつソウルフルなサマーチューン。ミュージックビデオでは、メンバー4人それぞれが「ゆかりの地」で思い思いの時間を過ごし、スタジオに集結する「いつも通りの様子＝日常」を捉えた内容になっているが、公開されたBTSでは、メンバーがインタビューで登場する様々な場所について詳しく解説している。
ライブ・イベント情報
日時：2024年8月27日(火) 19:45 OPEN / 20:00 START
会場：東京都渋谷区内某所（ライブ観覧希望の方は、配信キャンペーン応募フォームよりご応募ください。）
https://form.run/@yyw-liveあ＊キャンペーン期間：2024年7月24日(水)12:00〜2024年8月6日(火)23:59
リリース情報
2024年7月24日(水)リリース
■完全生産限定盤CD（2枚組）
VIZL-2325 / 税込\4,500（税抜\4,091）
予約受付中：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2325.html
[CD 1：2nd Full Album『LIVE』 収録内容]
1. シナプス
2. Long Ride
3. 春よ来い
4. 行けたら、行くわ
5. 新規録音#4(2024.4.22)
6. Work Hard Play Hard
7. メシ食って寝るだけ
8. 寿司と酒
9. あんしん
10. Orange Moon feat. 大塚 愛
11. Happy Sad
12. アーバンなLife
13. 30
[Disc 2]
『YONA YONA WEEKENDERS ONEMAN LIVE 2024 at Spotify O-EAST (04.07)』
1. いい夢
2. Lonely Times
3. 明るい未来
4. MC01
5. SUI SUI
6. Ice Cream Lovers
7. MC02
8. 寿司と酒
9. Good bye
10. R.M.T.T
11. MC03
12. 春よ来い
13. Open your eyes
ライブ・イベント情報
2024/8/11(Sun) 広島 SECOND CRUTCH [Open 17:30 / Start 18:00]
2024/8/23(Fri) 宮城 仙台darwin [Open 18:30 / Start 19:00]
2024/8/25(Sun) 埼玉 HEAVEN'S ROCKさいたま新都心 VJ-3 [Open 17:30 / Start 18:00]
2024/9/8(Sun) 福岡 BEAT STATION [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/9/14(Sat) 愛知 Electric Lady Land [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/9/15(Sun) 大阪 味園ユニバース [Open 17:00 / Start 18:00]
2024/10/2(Wed) 北海道 PENNY LANE24 [Open 18:00 / Start 19:00]
2024/10/11(Fri) 東京 Zepp Shinjuku [Open 17:30 / Start 18: 30]
[チケット]
スタンディング \4,700(税込) ドリンク代別途必要
一般販売受付中：https://eplus.jp/yonayonaweekenders/
ライブ・イベント情報
＜YONA YONA WEEKENDERS“LIVE”Release Tour＞
日程｜2024.10.19 (sat.) OPEN 18:00／START 19:00
会場｜THE WALL LIVE HOUSE
主催｜Guts Promotion
問い合わせ｜gutspromotion@gmail.com
チケット詳細は後日発表。