2024年9月11日(水)【初回限定盤 Blu-ray ver. (CD＋Blu-ray)】UMCK-7247 4,400円 (税込)※三つ折りCDサイズデジパック仕様▼CD収録曲1. 新しい恋人達に2. 楽園の地図3. 新しい恋人達に (instrumental)4. 楽園の地図 (instrumental)▼Blu-ray収録内容『back number live archive selection』【初回限定盤 DVD ver. (CD＋DVD)】UMCK-7248 3,300円 (税込)※三つ折りCDサイズデジパック仕様▼CD収録曲1. 新しい恋人達に2. 楽園の地図3. 新しい恋人達に (instrumental)4. 楽園の地図 (instrumental)▼Blu-ray収録内容『back number live archive selection』【通常盤(CDのみ)】UMCK-5760 1,300円 (税込)▼CD収録曲1. 新しい恋人達に2. 楽園の地図3. 新しい恋人達に (instrumental)4. 楽園の地図 (instrumental)【ファンクラブ限定盤 Blu-ray ver. (CD＋2Blu-ray)】PROS-5931 6,600円 (税込)※三つ折りトールケースデジパック仕様※ファンクラブ限定盤はファンクラブ“one room”会員だけが購入可能※8月2日(金)18:00〜8月31日(土)23:59までの販売※販売締め切り前であっても商品上限数量に達し次第、販売終了▼CD収録曲1. 新しい恋人達に2. 楽園の地図3. 新しい恋人達に (instrumental)4. 楽園の地図 (instrumental)Bonus Track：女王の猿▼Blu-ray収録内容DISC1『back number live archive selection』DISC2『back number exclusive video』【ファンクラブ限定盤 DVD ver.(CD＋2DVD)PROS-5932 5,500円 (税込)※三つ折りトールケースデジパック仕様※ファンクラブ限定盤はファンクラブ“one room”会員だけが購入可能※8月2日(金)18:00〜8月31日(土)23:59までの販売※販売締め切り前であっても商品上限数量に達し次第、販売終了▼CD収録曲1. 新しい恋人達に2. 楽園の地図3. 新しい恋人達に (instrumental)4. 楽園の地図 (instrumental)Bonus Track：女王の猿▼DVD収録内容DISC1『back number live archive selection』DISC2『back number exclusive video』●配信リリース「新しい恋人達に」配信リンク：https://backnumber.lnk.to/to_new_lovers

■ドラマ『海のはじまり』



放送日時：毎週(月) 21時〜21時54分出演者：目黒 蓮、有村架純、泉谷星奈、古川琴音、池松壮亮・大竹しのぶ 他脚本：生方美久(『silent』『いちばんすきな花』、第33 回フジテレビヤングシナリオ大賞 『踊り場にて』)音楽：得田真裕(『silent』『いちばんすきな花』『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』『グッド・ドクター』『監察医 朝顔』シリーズ、 『アンナチュラル』『MIU404』他)主題歌：back number 『新しい恋人達に』(ユニバーサル シグマ)制作・著作：フジテレビ・公式HP：https://www.fujitv.co.jp/uminohajimari/・公式Ｘ：https://twitter.com/umi_no_hajimari・公式Instagram：https://www.instagram.com/umi_no_hajimari・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@umi_no_hajimari