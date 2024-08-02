back number、ドラマ『海のはじまり』主題歌CDを9月リリース
back numberが9月11日、フジテレビ系月9ドラマ『海のはじまり』主題歌にして新曲「新しい恋人達に」を22thシングルとしてCDリリースすることが決定した。
◆back number 画像
7月15日(海の日)に先行配信リリースされた新曲「新しい恋人達に」は、週間・デイリー・リアルタイムの55チャートで1位を獲得。back numberにとってCDシングルのリリースは2021年9月の「黄色」以来約3年ぶりとなる。
初回限定盤および通常盤CDは表題曲「新しい恋人達に」に加え、新曲「楽園の地図」を収録。初回限定盤(Blu-ray ver. / DVD ver.)にはメジャーデビュー以降に映像化されているツアーから、ファンクラブ会員が選んだベストライブの映像をランキング形式で発表していく特典映像『back number live archive selection』を収録。メンバーの振り返りトークも入ったオリジナルコンテンツとなる。
ファンクラブ限定盤(Blu-ray ver./DVD ver.)は『back number live archive selection』に加え、『back number exclusive video』と題してback numberメンバー3人が聞いたことも食べたこともない、とある国の料理作りに挑戦。1分間の試食だけで味を完全に再現出来るか、食材選びの買い出しから調理方法、味付けなど全ての工程に悪戦苦闘しながらも協力して未知の料理に挑む3人の姿を見ることができる。さらにCDにはボーナストラックとして、2021年にファンクラブ限定リリースされた限定シングル「女王の猿」が再収録される。
back numberは8月3日の愛媛県武道館から、自身初の対バン形式による全国15ヶ所32公演のアリーナツアー＜anti sleeps tour 2024＞をスタートさせる。
▲初回限定盤
▲通常盤
▲ファンクラブ限定盤
■CDシングル「新しい恋人達に」
【初回限定盤 Blu-ray ver. (CD＋Blu-ray)】
UMCK-7247 4,400円 (税込)
※三つ折りCDサイズデジパック仕様
▼CD収録曲
1. 新しい恋人達に
2. 楽園の地図
3. 新しい恋人達に (instrumental)
4. 楽園の地図 (instrumental)
▼Blu-ray収録内容
『back number live archive selection』
【初回限定盤 DVD ver. (CD＋DVD)】
UMCK-7248 3,300円 (税込)
※三つ折りCDサイズデジパック仕様
▼CD収録曲
1. 新しい恋人達に
2. 楽園の地図
3. 新しい恋人達に (instrumental)
4. 楽園の地図 (instrumental)
▼Blu-ray収録内容
『back number live archive selection』
【通常盤(CDのみ)】
UMCK-5760 1,300円 (税込)
▼CD収録曲
1. 新しい恋人達に
2. 楽園の地図
3. 新しい恋人達に (instrumental)
4. 楽園の地図 (instrumental)
【ファンクラブ限定盤 Blu-ray ver. (CD＋2Blu-ray)】
PROS-5931 6,600円 (税込)
※三つ折りトールケースデジパック仕様
※ファンクラブ限定盤はファンクラブ“one room”会員だけが購入可能
※8月2日(金)18:00〜8月31日(土)23:59までの販売
※販売締め切り前であっても商品上限数量に達し次第、販売終了
▼CD収録曲
1. 新しい恋人達に
2. 楽園の地図
3. 新しい恋人達に (instrumental)
4. 楽園の地図 (instrumental)
Bonus Track：女王の猿
▼Blu-ray収録内容
DISC1『back number live archive selection』
DISC2『back number exclusive video』
【ファンクラブ限定盤 DVD ver.(CD＋2DVD)
PROS-5932 5,500円 (税込)
※三つ折りトールケースデジパック仕様
※ファンクラブ限定盤はファンクラブ“one room”会員だけが購入可能
※8月2日(金)18:00〜8月31日(土)23:59までの販売
※販売締め切り前であっても商品上限数量に達し次第、販売終了
▼CD収録曲
1. 新しい恋人達に
2. 楽園の地図
3. 新しい恋人達に (instrumental)
4. 楽園の地図 (instrumental)
Bonus Track：女王の猿
▼DVD収録内容
DISC1『back number live archive selection』
DISC2『back number exclusive video』
●配信リリース「新しい恋人達に」
配信リンク：https://backnumber.lnk.to/to_new_lovers
■対バンアリーナツアー＜anti Sleeps tour 2024＞
08月04(日) 愛媛・愛媛県武道館
ゲスト：LACCO TOWER / 秀吉
08月10日(土) 福井・サンドーム福井
08月11日(日) 福井・サンドーム福井
ゲスト：Vaundy
08月17日(土) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
08月18日(日) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
ゲスト：ストレイテナー
08月31日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館
09月01日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館
ゲスト：SHISHAMO
09月07日(土) 静岡・静岡エコパアリーナ
09月08日(日) 静岡・静岡エコパアリーナ
ゲスト：ハンブレッダーズ
09月21日(土) 和歌山・和歌山ビッグホエール
09月22日(日) 和歌山・和歌山ビッグホエール
ゲスト：ゴールデンボンバー
09月日28(土) 神奈川・Ｋアリーナ横浜
09月29日(日) 神奈川・Ｋアリーナ横浜
ゲスト：優里
10月日05(土) 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
10月06日(日) 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
ゲスト：ねぐせ。
10月12日(土) 新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
10月13日(日) 新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
ゲスト：My Hair is Bad
10月26日(土) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ
10月27日(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ
ゲスト：清水依与吏
11月09日(土) 北海道・真駒内セキスイハイムスーパーアリーナ
11月10日(日) 北海道・真駒内セキスイハイムスーパーアリーナ
ゲスト：マカロニえんぴつ
11月16日(土) 神奈川・横浜アリーナ
11月17日(日) 神奈川・横浜アリーナ
ゲスト：TOMOO
11月23日(土) 広島・広島グリーンアリーナ
11月24日(日) 広島・広島グリーンアリーナ
ゲスト：Perfume
11月30日(土) 沖縄・沖縄アリーナ
12月01日(日) 沖縄・沖縄アリーナ
ゲスト：BE:FIRST
12月10日(火) 大阪・大阪城ホール
12月11日(水) 大阪・大阪城ホール
ゲスト：Saucy Dog
12月21日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館
12月22日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館
ゲスト：クリープハイプ
■ドラマ『海のはじまり』
出演者：目黒 蓮、有村架純、泉谷星奈、古川琴音、池松壮亮・大竹しのぶ 他
脚本：生方美久(『silent』『いちばんすきな花』、第33 回フジテレビヤングシナリオ大賞 『踊り場にて』)
音楽：得田真裕(『silent』『いちばんすきな花』『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』『グッド・ドクター』『監察医 朝顔』シリーズ、 『アンナチュラル』『MIU404』他)
主題歌：back number 『新しい恋人達に』(ユニバーサル シグマ)
制作・著作：フジテレビ
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