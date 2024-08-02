FTISLAND、アジアツアー日本公演のDVD＆Blu-rayファンクラブ限定盤の特典映像ティザーを公開

FTISLANDがDVD/BD「2024 FTISLAND LIVE IN JAPAN "HEY DAY” at Tokyo Garden Theater」を9月11日（水）にリリースする。そして今回、ジrimadonna限定盤の特典映像ティザーと封入応募施策の内容が公開となった。「2024 FTISLAND LIVE IN JAPAN "HEY DAY"」は、2023年8月の韓国を皮切りに、マカオ、バンコク、台北、クアラルンポール、ジャカルタ、シンガポールを巡ったアジアツアーの日本公演だ。神戸、名古屋、東京、大阪、広島の計5都市で開催された日本ツアーは、通常の日本公演とは一味違い、「Sage」「All Of My Life」など、韓国楽曲をたっぷりと披露し、彼らにとっても初の試みとなった。

本作は、5月6日（月・祝）に開催された東京ガーデンシアター公演の模様を収録。アンコール含む計23楽曲を披露した特別なライブ映像作品となっている。Primadonna盤（ファンクラブ会員限定購入）に収録される特典映像「琉球風水志シウマによる FTISLANDの"HEY DAY”占い」の予告ティザー映像が本日公開された。特典映像「琉球風水志シウマによる FTISLANDの"HEY DAY”占い」は、FTISLANDのメンバーがどのように将来を過ごしていくべきかを、人気地上波TV番組などにも出演し驚異的な的中率を誇る話題の占い師 “琉球風水志シウマ”が、「琉球風水」や「姓名判断」「九星気学」そして独自に考案した「数意学」などを組み合わせて鑑定に挑む。メンバーも本気で取り組んだこの占いの映像は必見だ。通常盤とPrimadonna盤（ファンクラブ会員限定盤）の2種、それぞれDVDとBlu-rayの全4形態で発売される。通常盤、Primadonna盤の特典映像には、5月6日の東京ガーデンシアター公演の密着メイキング映像「Backstage Exclusive of "HEY DAY" Tokyo Garden Theater」を収録。また、封入されるシリアルコードの応募施策内容も決定している。10月4日（金）からスタートする「FTISLAND AUTUMN LIVE 2024 〜WHAT DO YOU THINK？〜」各公演終演後に実施される“フォトタイム・お見送り付きミート＆グリート”に、抽選で200人の招待が決定。詳しくはHPをチェックしてほしい。ロックバンドシーンを盛り上げるFTISLANDの2024年の活動に目が離せない。

■リリース情報

DVD/Blu-ray「2024 FTISLAND LIVE IN JAPAN "HEY DAY" at Tokyo Garden Theater」

2024年9月11日（水）Release



＜収録内容＞（全形態共通）

1.シアワセオリー

2.Falling Star

3.パレ（I Hope）

4.Champagne

5.PUPPY

6.FREEDOM

7.サランフエ（僞愛）

8.サランアリ（Love Sick）

9.チョンドゥン（Thunder）

10.Not Enough

11.All Of My Life

12.Wind

13.Take Me Now

14.Broken

15.Time To

16.Sage

17.Rising Star（With G.O.P）

18.I'm Still Here

19.Beautiful

20.Flower Rock

21.Orange Days

22.FT ISLAND

23.PRIMADONNA



＜特典映像＞

・Backstage Exclusive of "HEY DAY" Tokyo Garden Theater



＜Primadonna盤 特典映像＞

・Backstage Exclusive of "HEY DAY" Tokyo Garden Theater

・琉球風水志シウマによる FTISLANDの"HEY DAY”占い



【価格】

●通常盤

DVD（WPBL-90659）：6,300円（税込）

Blu-ray（WPXL-90321）：7,400円（税込）



●Primadonna盤

DVD + PHOTO BOOK（WPBL-60020/21）：8,500円（税込）

Blu-ray + PHOTO BOOK（WPXL-60011）：9,600円（税込）

[PHOTO BOOK]撮り下ろしカラーフォトブック



【店舗別購入者特典】

・セブンネットショッピング：ミニアクリルスタンドキーホルダー（ソロ写真3個セット）

・楽天ブックス：缶バッジ（ソロ写真3個セット）

・Amazon.co.jp：ビジュアルシート2枚セット

・その他の店舗、先着特典：トレーディングカード（ソロ3種より1種ランダム付与）

・FNC JAPAN ONLINE STORE：A3ポスター（デザイン1種）（Primadonna限定盤/通常盤・DVD/BD共通）



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■関連リンク

・FTISLAND 日本公式サイト

・U-NEXT「2024 FTISLAND LIVE IN JAPAN "HEY DAY"」サイト