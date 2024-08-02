King Gnu、初映像作品の完全生産限定盤スペシャルBOX仕様画像やジャケット写真など一挙公開
■完全生産限定盤と通常盤の同梱CDには、常田大希が2021年8月にSixTONESへ楽曲提供した「マスカラ」のセルフカバーを収録！
King Gnuが、自身初となる映像作品『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』（9月25日発売）のパッケージと収録内容の全貌を公開した。
本作は完全生産限定盤と通常盤の2形態での発売となり、東京ドーム公演が余すところなく完全収録されることはもちろん、5大ドームツアーと4月に行われたアジアツアー『King Gnu Asia Tour「THE GREATEST UNKNOWN」』に密着したドキュメンタリーも収録される。
完全生産限定盤は、5大ドームツアーのステージ装飾を彷彿とさせる銀色のスペシャルBOX仕様で、Blu-ray1枚、CD1枚、148ページPHOTOBOOK（5大ドームツアーとアジアツアーの模様を収めた148ページ）、「マスカラ」歌詞入り特製BOXを収納。通常盤は、Blu-ray1枚、CD1枚の2形態での発売となる。
完全生産限定盤と通常盤ともに同梱されるCDには、常田大希が2021年8月にSixTONESへ楽曲提供した「マスカラ」のセルフカバーを収録。
さらに通常盤のジャケット写真、店舗別オリジナル特典の絵柄も公開された。
リリース情報
2024.09.25 ON SALE
Blu-ray『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』
King Gnu OFFICIAL SITE
http://kinggnu.jp/