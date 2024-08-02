¡Ú½ÀÆ»¡Ûàµ¿ÏÇ¤ÎÈ½ÄêáÁê¼¡¤°Ãæ¤Ç£±£°£°¥¥íÄ¶µé¥ê¥Í¡¼¥ë¤Î¥ª¥Ã¥º¤¬°Û¾ï¹âÆ¡¡³Æ¼Ò£±¡¦£±ÇÜ¥º¥é¥ê
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»ÃË»Ò¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëºÇ½ÅÎÌµé¤Î£±£°£°¥¥íÄ¶µé¤¬£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢³«ºÅ¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î±ÑÍº¥Æ¥Ç¥£¡¦¥ê¥Í¡¼¥ë¤ÎÍ¥¾¡¥ª¥Ã¥º¤¬¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ç°Û¾ï¤Ê¹âÆ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÀÆÆ£Î©¡Ê£Ê£Å£Ó¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¸ÞÎØ£²Ï¢ÇÆ¤Î¸ÎÀÆÆ£¿Î»á¤ÈÆüËÜ½ÀÆ»»Ë¾å½é¤Î¿Æ»Ò£²Âå¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥ê¥Í¡¼¥ë¤À¡££²£°£±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¡¢£±£¶Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤È£²Ï¢ÇÆ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î±ÑÍº¤Ç¡¢½ÀÆ»³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Á°²ó¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£³£µºÐ¤ÈÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¿ê¤¨¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¥ê¥Í¡¼¥ë¿Íµ¤¤Ï²áÇ®¤·¤Æ¡Ö¥Ù¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ä¡Ö£Â£Ï£Ö£Á£Ä£Á¡×¤Ê¤ÉÂç¼ê¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¸®ÊÂ¤ß¡Ö£±¡¦£±ÇÜ¡×¤È°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¥ª¥Ã¥º¹âÆ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î½ÀÆ»¤Ï¡¢¿³È½¤Ë¤è¤ëÉÔ²Ä²òÈ½Äê¤¬³Æ³¬µé¤ÇÂ³È¯¡£¥Õ¥é¥ó¥¹´ó¤ê¤ÎÈ½Äê¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î±ÑÍº¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤È¤Î°Õ¸«¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Í¡¼¥ë¤Ï°µÅÝÅª»Ù»ý¤Ë±þ¤¨¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£