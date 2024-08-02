NEWSが“北から南へ”47都道府県ラジオ出演 全国CMも放送【出演番組一覧あり】
3人組グループ・NEWSが7日に発売する14枚目のアルバム『JAPANEWS』。“日本”をテーマにしたアルバムの発売にあわせて、“北から南へ”と全国CM放送＆全国ラジオキャンペーンを実施する。
【写真】コラボフードを手に笑顔のNEWS
今年デビューから21年目を迎えたNEWSのニューアルバム『JAPANEWS』は、“日本”をテーマにした「ジャパニーズガイドブック」のような音楽作品。「NEWSニッポン」でデビューを果たしたNEWSが、新たなフェーズへ到達した渾身（こんしん）の1枚となっている。
1日からテレビ放送されている15秒CMは、リード曲「JAPANEWS」のMV映像とともに、今作で“日本の旅”をナレーションでナビゲートする、日本の声優界のレジェンド・野沢雅子の印象的なフレーズが使用されている。
また、5日からはアルバムリリースを記念した全国ラジオキャンペーンを実施。全国47都道府県のラジオ局でメンバーコメントが放送されるほか、一部ラジオ局ではゲスト出演でアルバムの魅力を語るトークを堪能できる。
■全国47都道府県ラジオキャンペーン概要
8月5日（月）
13:00〜16:00 【福島】ラジオ福島「Radio de show（ラジオでしょう）」 ※加藤シゲアキコメント出演
18:00〜20:00 【埼玉】NACK5「キラスタ」 ※小山慶一郎コメント出演
21:00〜21:55 【大阪】FM大阪「よしもとラジオ高校〜らじこー」 ※増田貴久コメント出演
21:00〜22:55 【広島】RCCラジオ「ヨルノバ」 ※加藤シゲアキコメント出演
8月6日（火）
7:00〜11:39 【山梨】FM FUJI「ACTUS」 ※加藤シゲアキコメント出演
16:00〜18:55 【新潟】FM-NIIGATA「SOUND SPLASH」 ※加藤シゲアキコメント出演
16:55〜17:00 【山形】FM山形「Rhythm Station レコメンド！」 ※増田貴久コメント出演
8月7日（水）
7:30〜10:34 【熊本】エフエム熊本「FMK poppin’ breakfast」 ※小山慶一郎コメント出演
12:00〜16:30 【宮城】tbcラジオ「GoGoはみみこいラジオな気分」 ※小山慶一郎コメント出演
13:00〜15:50 【秋田】ABSラジオ「まちなかSESSION エキマイク」 ※加藤シゲアキコメント出演
16:00〜17:30 【北海道】HBCラジオ「After Beat〜アフタービート〜」 ※増田貴久コメント出演
16:00〜18:55 【栃木】RADIO BERRY「B･E･A･T（ビート）」 ※小山慶一郎コメント出演
17:20〜18:30 【鳥取・島根】エフエム山陰「高田リオンのGO-!EVENING!」 ※加藤シゲアキコメント出演
23:00〜23:30 【香川】西日本放送「白井みゆきのみゆうじっく♪」 ※増田貴久コメント出演
8月8（木）
10:00〜14:00 【京都】KBS京都ラジオ「スマイルのま〜ぶる！木曜日」 ※小山慶一郎コメント出演
8月9日（金）
7:30〜10:00 【佐賀】エフエム佐賀「Gat’s Morning!」 ※加藤シゲアキコメント出演
15:00〜18:55 【山口】エフエム山口「サムデー」 ※増田貴久コメント出演
16:30〜16:50 【岩手】IBC岩手放送「音楽のハコ」 ※加藤シゲアキコメント出演
16:30〜18:20 【大分】OBS大分放送「フライトParK」 ※増田貴久コメント出演
17:00〜18:55 【三重】レディオキューブFM三重「マジックアワー」 ※小山慶一郎コメント出演
19:00〜19:55 【滋賀】エフエム滋賀「イナズマFLAGS」 ※増田貴久コメント出演
21:00〜23:00 【沖縄】RBCiラジオ「菊地志乃のVilla de Weekend」 ※増田貴久コメント出演
23:30〜24:00 【高知】RKC高知放送「白井みゆきのみゆうじっく♪」 ※増田貴久コメント出演 ※再放送
8月10日（土）
11:30〜12:30 【鹿児島】エフエム鹿児島「μFM WEEKEND JAMS!!」※増田貴久コメント出演
15:00〜16:00 【和歌山】WBS和歌山放送「WA!ERA」 ※小山慶一郎コメント出演
17:50〜21:00 【福岡】RKB毎日放送「Got Many Tunes」 ※小山慶一郎コメント出演
18:30〜19:00 【青森】RABラジオ「張間陽子のハリコレ！」 ※加藤シゲアキコメント出演
8月11日（日）
21:00〜21:54 【東京】J-WAVE「DEFENDER BLAZE A TRAIL」 ※増田貴久ゲスト出演
22:00〜23:00 【兵庫】ラジオ関西「JAM×JAM」 ※加藤シゲアキコメント出演
8月12日（月）
8:20〜10:55 【宮崎】エフエム宮崎「JOY FM HYBRID MORNING」 ※増田貴久コメント出演
12:40〜16:00 【富山】KNBラジオ「でるラジ」 ※小山慶一郎コメント出演
13:30〜16:55 【愛媛】FM愛媛「Groovy Radio Caravan」 ※加藤シゲアキコメント出演
15:00〜19:00 【神奈川】Fm yokohama「Tresen」 ※加藤シゲアキコメント出演
16:00〜17:50 【群馬】FM GUNMA「POTLUCK」 ※増田貴久コメント出演
17:45〜19:00 【福井】FM福井「Update Evening!」 ※小山慶一郎コメント出演
20:00〜20:30 【徳島】JRT四国放送「白井みゆきのみゆうじっく♪」 ※増田貴久コメント出演 ※再放送
8月13日（火）
11:00〜14:30 【奈良】ならどっとFM「ひるなら784」 ※小山慶一郎コメント出演
22:00〜24:00 【愛知】CBCラジオ「酒井直斗のラジノート」 ※小山慶一郎コメント出演
8月15日（木）
7:30〜10:00 【岡山】FM岡山「Fresh Morning OKAYAMA」 ※加藤シゲアキコメント出演
11:30〜14:55 【静岡】K-MIX「K-MIX GOOD-TIE!」 ※加藤シゲアキコメント出演
8月16日（金）
9:00〜12:50 【長崎・佐賀】NBC長崎放送「あさかラ」 ※加藤シゲアキコメント出演
8月17日（土）
9:00〜13:00 【茨城】LuckyFM「4Me」 ※小山慶一郎コメント出演
11:00〜12:00 【長野】FM長野「Saturday D」 ※加藤シゲアキコメント出演
12:00〜16:00 【岐阜】ぎふチャン「ときめきステーション ダブジェネカウントダウン」 ※増田貴久コメント出演
8月18日（日）
12:00〜12:57 【千葉】BAYFM「YAMAZAKI SMILE DISH」 ※小山慶一郎コメント出演
8月19日（月）・20日（火）
20:55〜21:00 【石川】エフエム石川「ハローファイブBOX」 ※増田貴久コメント出演
※放送日時は急きょ変更になる可能性あり。詳細は番組公式サイトにて。
【写真】コラボフードを手に笑顔のNEWS
今年デビューから21年目を迎えたNEWSのニューアルバム『JAPANEWS』は、“日本”をテーマにした「ジャパニーズガイドブック」のような音楽作品。「NEWSニッポン」でデビューを果たしたNEWSが、新たなフェーズへ到達した渾身（こんしん）の1枚となっている。
また、5日からはアルバムリリースを記念した全国ラジオキャンペーンを実施。全国47都道府県のラジオ局でメンバーコメントが放送されるほか、一部ラジオ局ではゲスト出演でアルバムの魅力を語るトークを堪能できる。
■全国47都道府県ラジオキャンペーン概要
8月5日（月）
13:00〜16:00 【福島】ラジオ福島「Radio de show（ラジオでしょう）」 ※加藤シゲアキコメント出演
18:00〜20:00 【埼玉】NACK5「キラスタ」 ※小山慶一郎コメント出演
21:00〜21:55 【大阪】FM大阪「よしもとラジオ高校〜らじこー」 ※増田貴久コメント出演
21:00〜22:55 【広島】RCCラジオ「ヨルノバ」 ※加藤シゲアキコメント出演
8月6日（火）
7:00〜11:39 【山梨】FM FUJI「ACTUS」 ※加藤シゲアキコメント出演
16:00〜18:55 【新潟】FM-NIIGATA「SOUND SPLASH」 ※加藤シゲアキコメント出演
16:55〜17:00 【山形】FM山形「Rhythm Station レコメンド！」 ※増田貴久コメント出演
8月7日（水）
7:30〜10:34 【熊本】エフエム熊本「FMK poppin’ breakfast」 ※小山慶一郎コメント出演
12:00〜16:30 【宮城】tbcラジオ「GoGoはみみこいラジオな気分」 ※小山慶一郎コメント出演
13:00〜15:50 【秋田】ABSラジオ「まちなかSESSION エキマイク」 ※加藤シゲアキコメント出演
16:00〜17:30 【北海道】HBCラジオ「After Beat〜アフタービート〜」 ※増田貴久コメント出演
16:00〜18:55 【栃木】RADIO BERRY「B･E･A･T（ビート）」 ※小山慶一郎コメント出演
17:20〜18:30 【鳥取・島根】エフエム山陰「高田リオンのGO-!EVENING!」 ※加藤シゲアキコメント出演
23:00〜23:30 【香川】西日本放送「白井みゆきのみゆうじっく♪」 ※増田貴久コメント出演
8月8（木）
10:00〜14:00 【京都】KBS京都ラジオ「スマイルのま〜ぶる！木曜日」 ※小山慶一郎コメント出演
8月9日（金）
7:30〜10:00 【佐賀】エフエム佐賀「Gat’s Morning!」 ※加藤シゲアキコメント出演
15:00〜18:55 【山口】エフエム山口「サムデー」 ※増田貴久コメント出演
16:30〜16:50 【岩手】IBC岩手放送「音楽のハコ」 ※加藤シゲアキコメント出演
16:30〜18:20 【大分】OBS大分放送「フライトParK」 ※増田貴久コメント出演
17:00〜18:55 【三重】レディオキューブFM三重「マジックアワー」 ※小山慶一郎コメント出演
19:00〜19:55 【滋賀】エフエム滋賀「イナズマFLAGS」 ※増田貴久コメント出演
21:00〜23:00 【沖縄】RBCiラジオ「菊地志乃のVilla de Weekend」 ※増田貴久コメント出演
23:30〜24:00 【高知】RKC高知放送「白井みゆきのみゆうじっく♪」 ※増田貴久コメント出演 ※再放送
8月10日（土）
11:30〜12:30 【鹿児島】エフエム鹿児島「μFM WEEKEND JAMS!!」※増田貴久コメント出演
15:00〜16:00 【和歌山】WBS和歌山放送「WA!ERA」 ※小山慶一郎コメント出演
17:50〜21:00 【福岡】RKB毎日放送「Got Many Tunes」 ※小山慶一郎コメント出演
18:30〜19:00 【青森】RABラジオ「張間陽子のハリコレ！」 ※加藤シゲアキコメント出演
8月11日（日）
21:00〜21:54 【東京】J-WAVE「DEFENDER BLAZE A TRAIL」 ※増田貴久ゲスト出演
22:00〜23:00 【兵庫】ラジオ関西「JAM×JAM」 ※加藤シゲアキコメント出演
8月12日（月）
8:20〜10:55 【宮崎】エフエム宮崎「JOY FM HYBRID MORNING」 ※増田貴久コメント出演
12:40〜16:00 【富山】KNBラジオ「でるラジ」 ※小山慶一郎コメント出演
13:30〜16:55 【愛媛】FM愛媛「Groovy Radio Caravan」 ※加藤シゲアキコメント出演
15:00〜19:00 【神奈川】Fm yokohama「Tresen」 ※加藤シゲアキコメント出演
16:00〜17:50 【群馬】FM GUNMA「POTLUCK」 ※増田貴久コメント出演
17:45〜19:00 【福井】FM福井「Update Evening!」 ※小山慶一郎コメント出演
20:00〜20:30 【徳島】JRT四国放送「白井みゆきのみゆうじっく♪」 ※増田貴久コメント出演 ※再放送
8月13日（火）
11:00〜14:30 【奈良】ならどっとFM「ひるなら784」 ※小山慶一郎コメント出演
22:00〜24:00 【愛知】CBCラジオ「酒井直斗のラジノート」 ※小山慶一郎コメント出演
8月15日（木）
7:30〜10:00 【岡山】FM岡山「Fresh Morning OKAYAMA」 ※加藤シゲアキコメント出演
11:30〜14:55 【静岡】K-MIX「K-MIX GOOD-TIE!」 ※加藤シゲアキコメント出演
8月16日（金）
9:00〜12:50 【長崎・佐賀】NBC長崎放送「あさかラ」 ※加藤シゲアキコメント出演
8月17日（土）
9:00〜13:00 【茨城】LuckyFM「4Me」 ※小山慶一郎コメント出演
11:00〜12:00 【長野】FM長野「Saturday D」 ※加藤シゲアキコメント出演
12:00〜16:00 【岐阜】ぎふチャン「ときめきステーション ダブジェネカウントダウン」 ※増田貴久コメント出演
8月18日（日）
12:00〜12:57 【千葉】BAYFM「YAMAZAKI SMILE DISH」 ※小山慶一郎コメント出演
8月19日（月）・20日（火）
20:55〜21:00 【石川】エフエム石川「ハローファイブBOX」 ※増田貴久コメント出演
※放送日時は急きょ変更になる可能性あり。詳細は番組公式サイトにて。